Cẩn thận 5 ngày tới (30/06/2023): 3 con giáp sau bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cần đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 02:21

Theo tử vi cuối tháng 6/2023, 3 con giáp này xui xẻo nhiều đường, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 5 ngày tới (30/6/2023) của 12 con giáp nhận định vận trình tuần mới của tuổi Ngọ đan xen giữa tin vui và tin buồn, khả năng cao tin vui sẽ đến trong những ngày đầu tuần, cuối tuần thì ảm đạm hơn.

Tuổi Ngọ cẩn thận trong việc làm ăn, xuất hành xa dễ có tai nạn bất ngờ phải cẩn thận. Bản mệnh liên tục có những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác buồn bã, thất vọng khiến công việc không được hoàn thành đúng thời hạn, đừng tham công tiếc việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Bù lại đường tài lộc đón nhận nhiều tin vui, có người ở xa hoặc bạn bè mời đi ăn, tặng quà hoặc trả nợ cho bản mệnh. Tuổi Ngọ cũng nên nghĩ thoáng ra để lộc lá còn đến nhà, người làm kinh doanh kiếm được bộn tiền mà không cần hao tốn nhiều công sức.

Nhân duyên của tuổi Ngọ vượng nhất là người nam. Con giáp này nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, điều đó sẽ giúp bản mệnh giải tỏa áp lực cũng như tiếp thêm năng lượng để hoàn thành công việc.

Cẩn thận 5 ngày tới (30/06/2023): 3 con giáp sau bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cần đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Trời sinh những người cầm tinh con giáp tuổi Thân vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, biết kiên nhẫn và không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình, chờ đợi cơ hội tốt đến để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Thân thường vất vả vào giai đoạn tiền vận, nhưng đến trung vận và hậu vận đều được đền đáp xứng đáng.

Trong cuộc sống này, tuổi Thân không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời, những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng bước qua năm 2021 này cuộc sống của họ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tử vi học có nói, từ cuối tháng 6/2023, tuổi Thân đã có thể giải quyết mọi khó khăn còn tồn đọng của năm trước, đến giữa năm cơ hội làm giàu đến, tuổi Thân đã may mắn nắm bắt được.

Đặc biệt, ngày 30/6 này, tuổi Thân sẽ thăng hoa bất ngờ hơn. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều khởi sắc và thăng hoa. Cụ thể, vào cuối tháng 6 này, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố.

Cuối năm nay nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng xây dựng được cơ ngơi vững chắc, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cẩn thận 5 ngày tới (30/06/2023): 3 con giáp sau bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cần đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi 5 ngày tới (30/6/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hiền lành, được bạn bè thương mến.   

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dậu bạn hiền dịu, dễ bị người khác ức hiếp khi làm việc. 

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn chưa tìm đúng người, bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn tài chính cho bạn nhiều cơ hội học thêm các kĩ năng mới. 

Sức khỏe: Đối với sức khỏe, cần hạn chế bỏ bữa, không nên ăn nhiều dầu mỡ.  

Cẩn thận 5 ngày tới (30/06/2023): 3 con giáp sau bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cần đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (26/6 – 2/7/2023): 3 con giáp có căn phú quý, vận may tới tấp, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tử vi tuần mới (26/6 – 2/7/2023): 3 con giáp có căn phú quý, vận may tới tấp, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Bước vào tuần mới, vận trình của 3 con giáp sau tiến triển đi lên, phát triển theo chiều hướng tích cực.

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