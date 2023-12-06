Cẩn thận 5 ngày tới (11/12), 3 con giáp tình cảm rạn nứt, tài lộc lao dốc, xui xẻo đủ đường, cẩn thận tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 23:05

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau sẽ có một khoảng thời gian không mấy thuận lợi, tránh xung đột với người lạ và nên cẩn thận khi đầu tư vào lĩnh vực mới.

Tuổi Thìn 

5 ngày tới (11/12), tuổi Thìn đang tập trung hơn vào công việc và nhiệm vụ hiện tại. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này thể hiện khả năng của mình, nên hãy làm việc cẩn thận và hiệu quả.

Về mặt tình cảm, trong khoảng thời gian này, sự lãng mạn trở nên quan trọng. Nếu tuổi Thìn đang mơ về một mối tình ngọt ngào, có khả năng rằng ước mơ đó có thể trở thành hiện thực.

Ngoài ra, trong thời gian này, người mang thai không nên di chuyển, sửa chữa hoặc tiếp xúc với các đồ vật ở ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Cẩn thận 5 ngày tới (11/12), 3 con giáp tình cảm rạn nứt, tài lộc lao dốc, xui xẻo đủ đường, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Trời sinh tuổi Dần trong 12 con giáp thì luôn là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào những người xung quanh mà vẫn có thể gặt hái được những thành tựu đáng nể. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Dần luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo nên được bạn bè xung quanh vô cùng yêu mến.

5 ngày tới (11/12), những người tuổi Dần chính là con giáp này lại gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính và cuộc sống của con giáp thực sự thăng hoa, cầu tài đắc tài cầu lộc được lộc.

Tử vi cho biết trong thời gian sắp tới, chính là thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ cuộc sống cực kỳ hạnh phúc, viên mãn cả tình tiền lẫn danh. 

Cẩn thận 5 ngày tới (11/12), 3 con giáp tình cảm rạn nứt, tài lộc lao dốc, xui xẻo đủ đường, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

5 ngày tới (11/12), người tuổi Tỵ hôm nay bận tâm chuyện cũ.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bận rộn với công việc, chưa hiểu rõ hết công việc khi vừa bắt tay làm. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ tiếp tục ở cạnh người bạn yêu thương, chăm sóc hằng ngày.  

Tài lộc: Thời gian đang cho học cách tận hưởng những thành quả đạt được.

Sức khoẻ: Luôn ăn thêm món ăn nhẹ, bổ sung dinh dưỡng.  

Cẩn thận 5 ngày tới (11/12), 3 con giáp tình cảm rạn nứt, tài lộc lao dốc, xui xẻo đủ đường, cẩn thận tiền mất tật mang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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