Cẩn thận 5 điềm báo khiến "gia đình tan vỡ, của cãi bốc hơi" phải cản thiện gấp kẻo Thần Tài 'quay lưng"

Có một câu nói rất hay rằng: "Mỗi gia đình như một cuốn kinh thư khó đọc. Cuốn kinh thư này dù khó đọc đến mấy, nhưng nếu có thể nghiêm túc, kiên trì tận tụy đọc, thì cuối cùng cũng có thể khám phá ra được nội dung hay, hấp dẫn của nó".

Gia đình phải làm tròn đúng "vai trò" là nơi có thể trở về, nơi có những người luôn yêu thương ta, quan tâm ta vô điều kiện. Cha mẹ có tấm lòng nhân ái, nhân ái thì mới nuôi dạy được con cái được mọi người yêu thương.

Gia đình nên là làm đúng ‘vai trò’ của gia đình, là nơi để mọi người tìm về, nơi có những người yêu thương, quan tâm ta vô điều kiện. Cha mẹ có trái tim nhân ái, yêu thương thì sẽ có thể bồi dưỡng nên những đứa trẻ biết yêu thương mọi người.

Trong gia đình, nếu con cái ngoan ngoãn, cha mẹ nhân hậu, hiếu kính lẫn nhau, thì gia đình đó chắc chắn sẽ hạnh phúc, hưng thịnh và nhận được phúc lộc lâu dài.

Anh em bất đoàn kết, không nhường nhịn lẫn nhau

Anh chị em trong gia đình là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Một gia đình có tình anh em hòa thuận, yêu thương nhau thì cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều

Nếu anh em trong nhà không hòa thuận, thường xuyên xảy ra bất hòa, mâu thuẫn, vậy sẽ dẫn đến gia đình ‘suy bại’. Như Lincoln đã từng nói: "Nếu một gia đình không hòa thuận, ắt sẽ thua thiệt". Phần lớn sự nổi loạn và bất hòa giữa anh chị em trong nhà là vì tranh chấp quyền lợi. Ví như: Tranh đoạt tài sản, đặc biệt là những gia đình giàu có.

Một khi anh, chị, em trong gia đình "quay lưng" với nhau thì gia đình đó sẽ không còn tiếng nói chung, tình cảm gia đình sẽ đi xuống theo thời gian, khiến tài lộc gia đình không thể phát triển mạnh mẽ được.

Ví như gia đình của Tăng Quốc Phiên, một danh nhân lỗi lạc của lịch sử Trung Hoa. Trong gia đình, ông luôn duy trì và xây dựng mối quan hệ rất tốt với anh chị em trong nhà. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến gia đình Tăng Quốc Phiên trở nên hưng thịnh, phát đạt.

Con cái ngỗ nghịch

Cha mẹ rồi sẽ già đi, gia tài và việc kinh doanh trong gia đình sẽ được truyền lại cho thế hệ sau. Có một đứa con nổi loạn trong gia đình thực sự là một mất mát lớn lao. Vì vậy, cha mẹ không nên mải mê kiếm tiền, làm việc mà bỏ bê việc chăm sóc, nuôi dạy con. Nếu con cái không học hành đến nơi đến chốn, không có phẩm chất đạo đức tốt thì gia tài dù lớn đến đâu, sớm muộn cũng tiêu tan.

Ảnh minh họa: Internet

Có 3 dấu hiệu về sự "ngỗ nghịch" của con cái

Thứ nhất, con cái chỉ biết ăn chơi và tiêu xài hoang phí. Dù gia cảnh có giàu có đến mấy, cũng không thể trụ vững với những người con không biết phấn đấu, suốt ngày chỉ biết "ngồi chơi xơi nước".

Thứ hai, không làm điều đúng đắn, thường đi sang con đường sai trái. Trong nhà có con cái va vào tệ nạn xã hội, sớm muộn gì tài sản gia đình cũng cạn kiệt, không thể khá giả hơn.

Thứ ba, con cái năng lực thấp kém, không có khả năng kế thừa gia nghiệp. Một số doanh nhân trong các nhà máy xí nghiệp, họ làm rất tốt khi điều hành công việc kinh doanh, nhưng họ lại không thể truyền thừa cho con cái của mình, bởi vì chúng không có năng lực.

Vợ chồng bất hòa

Người xưa có câu: "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", vợ chồng nếu có thể cùng nhau cố gắng, thuận hòa với nhau, dù điều kiện gia đình có khó khăn đến mấy thì cuối cùng "cơm lành, canh ngọt".

Nếu vợ chồng không hợp nhau thì hoàn cảnh gia đình dù có nhiều tiện đến mấy cũng khó mà bền vững. Một gia đình nếu vợ chồng không hợp nhau, thường xuyên xảy ra bất hòa thì nhất định phải đề cao cảnh giác.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, con dâu

Mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu là mâu thuẫn phổ biến nhất trong gia đình. Người xưa quan niệm: Mẹ chồng nàng dâu luôn là người không thể hòa hợp. Tuy nhiên, nếu có những xích mích nhỏ giữa mẹ chồng và con dâu mà không được giải quyết hiểu lầm thì sẽ mang đến "tổn thất" lớn trong cuộc sống gia đình. Nhất là đối với một người đàn ông phải gánh hai trách nhiệm giữa "chồng" và "con trai" thì đó không phải là một vấn đề nhỏ.

Cải thiện tìm cảm giữa mẹ chồng nàng dâu là việc cần có thời gian chứ không phải ngày một ngày hai, trong quá trình này cần phải có sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Thực tế, cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là: Mẹ chồng nên coi con dâu như con ruột, con dâu phải tôn trọng mẹ chồng như mẹ ruột. Nếu không cải thiện được mối quan hệ này theo chiều hướng tốt thì gia đạo mãi gặp những điều không may mắn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.