Cẩn thận 3 ngày tới (7, 8 và 9/12), 3 con giáp vướng hạn tam tai, tiền tài hao tổn, xui xẻo đủ đường

Theo tử vi 3 ngày tới (7, 8 và 9/12), tuổi Dậu cần cẩn thận trước các quyết định đầu tư, kinh doanh. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh rót vốn vào một lĩnh vực nào đó, dù thoạt nhìn có triển vọng đến mấy.

May mắn là con giáp này luôn nhận được sự cổ vũ và ủng hộ đến từ những người thân yêu. Nhờ có người nhà, bản mệnh cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời có đủ dũng cảm để đối diện với những điều không mong muốn.

Những công việc đang tiến hành trôi chảy cũng có thể gặp trục trặc bất ngờ do các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, con giáp này cần phải hết sức chú ý khi làm việc. Sự lơ là có thể khiến bản mệnh phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có cát tinh chiếu mệnh nên làm việc gì cũng thuận lợi. Con giáp này dù làm trong lĩnh vực gì cũng có thể thu về một khoản thu nhập rất khá. Khoản tiền này xứng đáng với công sức mà bản mệnh bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Tuổi Sửu có tính cách ôn hòa, cởi mở, phóng khoáng nên được mọi người yêu mến, tin tưởng. Thời gian này, bản mệnh có thể tiếp tục mở rộng quan hệ. Đây chính là mấu chốt để tuổi Sửu sớm gặp được quý nhân của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 3 ngày tới (7, 8 và 9/12), người tuổi Hợi khó khăn trong lĩnh hội kiến thức mới.

Công việc: Người tuổi Hợi cần cù trong công việc, chưa có kết quả tốt.

Tình cảm: Người tuổi Hợi sẵn sàng dành hết thời gian chính cho người yêu.

Tài lộc: Mức tài chính cho bạn cơ hội thể hiện thành quả tốt đẹp.

Sức khoẻ: Đau mỏi cánh tay vì vận động nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.