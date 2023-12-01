Cẩn thận 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): Tý đen cả tình lẫn tiền, Sửu thu nhập có chút khó khăn, Dần thận trọng giữ mình

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 22:45

3 ngày tới (3, 4 và 5/12), 3 con giáp này có thể gặp chút khó khăn, tài vận lao dốc, công việc phát triển không thuận lợi.

Tuổi Tý 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Tý lúc nào cũng nổi bật với tính cách độc lập, sáng tạo và có tư duy cầu tiến. Họ coi trọng sự tự do và phát triển cá nhân.

3 ngày tới (3, 4 và 5/12), nhờ thần may mắn chiếu mệnh, người tuổi Tý sẽ đối mặt với một số thay đổi tài chính theo hướng tích cực. Con giáp này sẽ cơ hội việc làm mới hoặc nhận được lợi nhuận bất ngờ từ khoản đầu tư. Sự hỗ trợ của một vài vị quý nhân sẽ mang lại cho người tuổi Tý nguồn tài chính dồi dào hiếm ai sánh bằng.

Đây là lúc tuổi Tý nên duy trì tinh thần độc lập và sáng tạo của bản thân. Họ có thể thử các chiến lược đầu tư mới hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm tiềm năng. Đồng thời, con giáp này cũng cần duy trì khả năng quản lý tài chính tốt và tư duy hợp lý để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của cải.

Cẩn thận 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): Tý đen cả tình lẫn tiền, Sửu thu nhập có chút khó khăn, Dần thận trọng giữ mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 3 ngày tới (3, 4 và 5/12) của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu luôn cố chấp với suy nghĩ của bản thân.   

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn không muốn lắng nghe người khác, tự quyết định theo ý kiến bản thân.

Tình cảm: Tình cảm chưa đủ lớn, nhưng bạn dành hết thời gian xây dựng vì nhau.

Tài lộc: Khoảng thu nhập hiện tại cần thời gian xây dựng, khi bạn đã mất đi rất nhiều.  

Sức khoẻ: Nên để tinh thần thật thoải mái, hạn chế vận động khi bạn còn mệt mỏi.

Cẩn thận 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): Tý đen cả tình lẫn tiền, Sửu thu nhập có chút khó khăn, Dần thận trọng giữ mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

3 ngày tới (3, 4 và 5/12), tuổi Dần đang làm quản lý hoặc nắm giữ chức quyền ở cơ quan, những người kinh doanh lớn cũng nên cẩn thận. Ngày này bản mệnh phải chú ý trong ăn nói, hành động kẻo gây ra tai họa cho sự nghiệp của mình, càng khiêm tốn càng tốt.

May mắn đường tài lộc lại xán lạn hơn sự nghiệp rất nhiều. Con giáp này kiếm tiền giỏi nhưng cũng biết giữ tiền, khéo mua khéo sắm nhưng cũng khéo giữ, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ để không bị mất của trong ngày này.

Tuy nhiên vận trình tình cảm lại không được như ý. Con giáp này sống thật thà, hay thương người nhưng dễ bị lợi dụng lòng tốt. Chơi với ai hay làm việc cùng ai cũng nên cẩn thận kẻo người ta lừa bản mệnh lúc nào không hay.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Cẩn thận 3 ngày tới (3, 4 và 5/12): Tý đen cả tình lẫn tiền, Sửu thu nhập có chút khó khăn, Dần thận trọng giữ mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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