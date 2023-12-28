Cẩn thận 3 ngày tới (29, 30 và 31/12), 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, dễ rước họa vào thân, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 20:05

3 ngày tới (29, 30 và 31/12), 3 con giáp sau có hạn tam tai, làm ăn khó khăn, nên cẩn trọng trong mọi việc.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 3 ngày tới (29, 30 và 31/12), cho thấy người tuổi Ngọ đang cố gắng hoàn thành các công việc liên quan và bàn giao nhanh chóng. 

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc tạo ra nhiều niềm tin cho đồng nghiệp, bạn luôn cố gắng thể hiện thật tốt.

Tình cảm: Tình cảm có thay đổi, bạn đã trưởng thành và hiểu rõ bản thân nên làm gì trong mối quan hệ hiện tại.

Tài lộc: Giữ vững mức chi tiêu ổn định, luôn mang đến sự bất ngờ bằng các món quà giá trị tặng người thân. 

Sức khoẻ: Trải qua lúc bệnh nặng, giờ bạn đã lấy lại được thể trạng tốt, ăn uống và cân bằng. 

Cẩn thận 3 ngày tới (29, 30 và 31/12), 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, dễ rước họa vào thân, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi là người nhạy cảm, tốt bụng và luôn ân cần với người khác. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, con giáp này cũng được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình.

3 ngày tới (29, 30 và 31/12), những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp và tài lộc. Sự sáng tạo không ngừng nghỉ sẽ giúp con giáp này đạt được thành công, nhiều giải thưởng và cơ hội hơn. Về mặt tài lộc, tuổi Hợi có thể tìm thấy những đột phá trong một số lĩnh vực phi truyền thống và toả sáng trước đám đông.

Người tuổi Hợi nên duy trì ước mơ và theo đuổi sự nghiệp, chú ý lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý hơn. Con giáp này cần tập trung vào nghệ thuật và sáng tạo vì lĩnh vực này sẽ giúp họ đạt được thành công lớn hơn.

Cẩn thận 3 ngày tới (29, 30 và 31/12), 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, dễ rước họa vào thân, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

3 ngày tới (29, 30 và 31/12), tuổi Thân có thể cảm thấy hơi mệt mỏi vì công việc bận rộn. Nếu mọi việc không quá gấp gáp, bản mệnh nên dành cho mình một ngày để nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng.

Quan hệ xã giao của tuổi Thân cũng không mấy thuận lợi, bởi bản mệnh thường chủ động tách mình ra khỏi đám đông. Con giáp này không cần phải bắt mình làm việc mình không thích, song trong tương lai, bản mệnh nên cố gắng hòa đồng hơn vì điều đó có ích cho sự nghiệp.

Thêm vào đó, con giáp này cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Cẩn thận 3 ngày tới (29, 30 và 31/12), 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, dễ rước họa vào thân, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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