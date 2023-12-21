Cẩn thận 3 ngày tới (22, 23 và 24/12), 3 con giáp tai bay vạ gió, có nguy cơ mất tiền, làm gì cũng dở dang

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 19:33

3 ngày tới (22, 23 và 24/12), 3 con giáp sau được dự đoán gặp phải chuyện không vui, tiền tài không cánh mà bay, cần cẩn thận việc làm ăn.

Tuổi Ngọ 

Một ngày làm việc rất vất vả đối với bạn khi mà các bạn gặp những sự cố liên quan đến làm việc nhóm. Mọi người nhất định phải gắn kết và xây dựng tinh thần đoàn kết thì mới có thể đạt được kết quả như ý muốn. Mỗi người hôm nay nên dành sự quan tâm cho đồng nghiệp của mình để cùng tìm tiếng nói chung và có thể cùng nhau phát triển.

Thời gian này cho dù bạn không kiếm ra nhiều tiền thì đó cũng không phải là do bạn bất tài. Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm khác nhau. Khi mà bạn ở giai đoạn may mắn, số tiền bạn kiếm được rất nhiều là điều tất yếu. Còn khi thiếu may mắn thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Bạn chỉ cần chăm chỉ và vững lòng tin vào mình nhất định thành công sẽ đến.

Cẩn thận 3 ngày tới (22, 23 và 24/12), 3 con giáp tai bay vạ gió, có nguy cơ mất tiền, làm gì cũng dở dang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Cẩn thận 3 ngày tới (22, 23 và 24/12), 3 con giáp tai bay vạ gió, có nguy cơ mất tiền, làm gì cũng dở dang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn được dự báo gặp nhiều may mắn và thịnh vượng vào thời gian này. Bản mệnh cần duy trì sự khiêm tốn và nhún nhường trong bất kể hoàn cảnh nào. Thái độ quan trọng hơn kỹ năng, điều này chắc hẳn bản mệnh biết rõ. Sự tự tin thái quá có thể dẫn đến sự không được lòng người khác và khó khăn trong hợp tác.

Thu nhập của người tuổi Thìn dự báo sẽ tăng, mang lại sự viên mãn và cuộc sống vật chất dư giả, giảm bớt lo lắng về tài chính.

Người tuổi Thìn cần nắm bắt cơ hội và không chần chừ, thực hiện hành động cần thiết để giải quyết vấn đề. Người làm kinh doanh có thể sẽ phát triển mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội tốt.

Người tuổi Thìn cũng nên cân nhắc và không để sự hiếu thắng hoặc khao khát danh vọng gây rắc rối và phải thận trọng với những hậu quả đi kèm.

Cẩn thận 3 ngày tới (22, 23 và 24/12), 3 con giáp tai bay vạ gió, có nguy cơ mất tiền, làm gì cũng dở dang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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