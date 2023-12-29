Cẩn thận 2 ngày tới (30 và 31/12), 3 con giáp số mệnh biến động, khó khăn bủa vây, tiền tài lao dốc không phanh

Chính Tài hỗ trợ tuổi Mão để họ có được số tiền như ý, thực hiện được mong muốn của bản thân. Có thể thấy bản mệnh đang được hưởng lợi giữa tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Ngũ hành xung khắc dự báo xung đột trong mối quan hệ xuất phát từ hiểu nhầm nhỏ. Nếu hai người vẫn tiếp tục không chịu lắng nghe ý kiến của nhau thì căng thẳng có thể bùng phát và kéo dài.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách nhân hậu, dĩ hòa vi quý. Họ luôn chăm chỉ, cần cù. Dù không phải là người xuất sắc nhất nhưng con giáp này cũng không phải người không có thành tựu, không dễ bị lu mờ giữa đám đông. Bản mệnh chưa bao giờ sống ỷ lại. Họ thích tự lực cánh sinh, chứng minh bản thân là người có năng lực thật sự.

Tử vi dự báo rằng hai ngày cuối tuần này, người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội tỏa sáng, gặt hái thêm thành công. Tiền của cứ thế dồn về túi giúp cuộc sống của bản mệnh thêm sung túc, không cần phải lo lắng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.