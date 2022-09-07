Cận ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp chuẩn bị rước đèn tài lộc, sự nghiệp phất cờ lên hương, vét sạch túi tiền của Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 16:21

Tử vi có nói, sang Tết trung thu, 3 con giáp may mắn này vận trình lên hương, sự nghiệp vượng phát, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi muốn gì được nấy, tài vận dồi dào khi sang ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch). Vận may của con giáp này được tiếp tục được củng cố khi quý nhân xuất hiện. Họ sẽ trợ giúp bạn hết mình trong công việc và mang đến nhiều thành công vang dội.

Con giáp này hãy tranh thủ hoàn thành những kế hoạch mà mình đang ấp ủ bấy lâu để có được nhiều cơ hội thăng tiến. Chuyện tình cảm của Mùi có được những chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia biết quý trọng và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.

Cận ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp chuẩn bị rước đèn tài lộc, sự nghiệp phất cờ lên hương, vét sạch túi tiền của Thần Tài - Ảnh 1
Người tuổi Mùi muốn gì được nấy, tài vận dồi dào khi sang ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đón nhận nhiều tin tốt khi bước sang Tết Trung thu. Con giáp này được dự đoán sẽ làm ăn phát tài. Bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư sinh lời, làm ăn buôn bán mát tay, chốt được những đơn hàng có giá trị.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp. Tài lộc của con giáp thăng hạng đáng kể. Tiền của dư dả, bạn thỏa sức chi tiêu, mua sắm. Chuyện tình cảm có những tiến triển khả quan, càng ngày càng thêm khăng khít.

Cận ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp chuẩn bị rước đèn tài lộc, sự nghiệp phất cờ lên hương, vét sạch túi tiền của Thần Tài - Ảnh 2
Người tuổi Thìn đón nhận nhiều tin tốt khi bước sang Tết Trung thu. Con giáp này được dự đoán sẽ làm ăn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang thời gian ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), vận trình của người tuổi Tỵ hưng thịnh. Con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc liên tiếp đổ về túi. Công việc hiện tại của Tỵ rất thuận lợi. Con giáp có khả năng chạm đến những đỉnh cao mà người cùng tuổi chưa chắc có được.

Với khoản tiền kiếm được, bạn có thể thoải chi tiêu mà không phải cân đo tính toán quá nhiều.  Mọi nỗ lực của con giáp may mắn này trong khoảng thời gian vừa qua đã được cấp trên đánh giá cao, chỉ cần bạn không lo, con đường tương lai của bạn sẽ vô cùng tươi sáng.

Cận ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp chuẩn bị rước đèn tài lộc, sự nghiệp phất cờ lên hương, vét sạch túi tiền của Thần Tài - Ảnh 3
Bước sang thời gian ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch), vận trình của người tuổi Tỵ hưng thịnh. Con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc liên tiếp đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài bám riết trong 8 ngày tới (30/8 - 6/9), 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Thần Tài bám riết trong 8 ngày tới (30/8 - 6/9), 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Thời gian 8 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

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