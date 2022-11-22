Cán mốc giàu sang từ ngày 23/11 đến 5/12, 3 con giáp chất đầy kho vàng, thu tiền mỏi tay, công danh tấn tới

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 04:23

Trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến 5/12, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái nhiều tài lộc, cuộc đời trở nên giàu sang phú quý không ai bằng.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo trong năm 2022 sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến 5/12. Dù có gặp phải tai ương nhưng không phải lo lắng về tài lộc. Con giáp này sẽ có sự thuyên chuyển tương đối lớn trong công việc.

Đây là thời gian thuyên chuyển để thăng chức hoặc tái sử dụng công ty, bạn cần nắm bắt cơ hội. Dự kiến con giáp này sẽ phát tài khi hợp tác với người thân hoặc bạn bè, hiệu quả và thành công rực rỡ.

Cán mốc giàu sang từ ngày 23/11 đến 5/12, 3 con giáp chất đầy kho vàng, thu tiền mỏi tay, công danh tấn tới - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Mèo trong năm 2022 sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến 5/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, tài vận, công danh của Ngọ rất ảm đạm, vất vả, lắm thăng trầm. Tuy nhiên, bước sang thời gian từ ngày 23/11 đến 5/12, mọi thứ sẽ chuyển biến hoàn toàn.

Đặc biệt, con giáp này sẽ được phúc báo về đường tài lộc. Thời gian này, quý nhân sẽ xuất hiện, giúp đỡ Ngọ rất nhiều trên hành trình xây dựng cơ nghiệp. Tài lộc cũng dôi dư, Ngọ sẽ sống sung sướng, dễ chịu. Ngoài ra, các mối quan hệ bạn bè, tình duyên cũng sẽ phát triển thuận lợi và hài hòa. Nếu biết tận dụng tốt thì đây chính là thời gian để người tuổi Ngọ một bước thành đại gia.

Cán mốc giàu sang từ ngày 23/11 đến 5/12, 3 con giáp chất đầy kho vàng, thu tiền mỏi tay, công danh tấn tới - Ảnh 2
Bước sang thời gian từ ngày 23/11 đến 5/12, mọi thứ sẽ chuyển biến hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà coi trọng tình yêu và chính nghĩa, biết đối nhân xử thế, rất được lòng người. Từ ngày 23/11 đến 5/12, người tuổi Dậu có Thần tài phù trợ, tài lộc sẽ tăng mạnh, thu nhập càng thêm nổi bật.

Họ sẽ được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách lớn, nhờ hoàn thành tốt mà lương thưởng tăng vọt. Những người làm kinh doanh có cơ hội kiếm được những khoản hợp đồng béo bởi. Nói chung tuổi Dậu sắp sửa sống cuộc đời sung sướng, sự nghiệp phát triển vượt bậc, thu nhập tăng gấp đôi, nửa đời sau giàu sang phú quý.

Cán mốc giàu sang từ ngày 23/11 đến 5/12, 3 con giáp chất đầy kho vàng, thu tiền mỏi tay, công danh tấn tới - Ảnh 3
Từ ngày 23/11 đến 5/12, người tuổi Dậu có Thần tài phù trợ, tài lộc sẽ tăng mạnh, thu nhập càng thêm nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, gánh tiền mỏi vai, lộc xông vào nhà, Thần Tài lẫn quý nhân gõ cửa

3 con giáp trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, gánh tiền mỏi vai, lộc xông vào nhà, Thần Tài lẫn quý nhân gõ cửa

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, tuổi Tý, Tỵ, Ngọ vận đỏ như son, có nhiều khởi sắc.

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