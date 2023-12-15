Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập từ ngày 16/12 đến ngày 25/12: Vận trình trải đầy vinh quang phú quý, trúng số độc đắc đổi đời

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài lộc hanh thông, trúng vận giàu sang từ ngày 16/12 đến ngày 25/12.

Tuổi Tỵ

Từ ngày 16/12 đến ngày 25/12 mang lại nhiều cơ hội về sự nghiệp cho tuổi Tỵ. Tỵ có chứa Thổ, chính là một loại đất khô, tường hoặc núi. Yếu tố Thổ này có thể chặn đứng Thủy, nghĩa là có thể mang đến những thách thức, song những người tuổi Tỵ hoàn toàn có có thể đương đầu và vượt qua những thách thức ấy.

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Lúc này tuổi Tỵ được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Đặc biệt, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Tỵ có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập từ ngày 16/12 đến ngày 25/12: Vận trình trải đầy vinh quang phú quý, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 16/12 đến ngày 25/12, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất vào thời điểm này. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 1 năm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Về đường tình duyên, đây cũng là 1 lúc cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Về sức khỏe, tuổi Thìn cũng không có gì cần phải lo lắng.

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập từ ngày 16/12 đến ngày 25/12: Vận trình trải đầy vinh quang phú quý, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chúc mừng người tuổi Dần là con giáp phát tài từ ngày 16/12 đến ngày 25/12. Tình hình tài chính của bạn phát triển cực kì rực rỡ, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể kiếm về một khoản kha khá.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh có thể gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Ngay từ đầu tuần, bạn đã được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định vị thế.

Hãy tin tưởng bản thân và nắm chắc cơ hội mình có được. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chắc chắn bạn sẽ được nhận những khoản thưởng nóng hậu hĩnh.

Trong khi đó, người làm ăn kiếm lợi nhuận dư dả từ các mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, bạn còn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên lúc nào đơn hàng cũng tới tấp.

Lúc này, có thể bạn phải bận luôn chân luôn tay, thậm chí phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân, song thành quả sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập từ ngày 16/12 đến ngày 25/12: Vận trình trải đầy vinh quang phú quý, trúng số độc đắc đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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