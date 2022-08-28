"Càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh", 3 con giáp này xin đừng nản lòng trước khó khăn vì qua rạng sáng 28/8 chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền xơi nước

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 04:31

Rạng sáng 28/8, tiên tri mù dự đoán 3 con giáp này 10 người thì hết 9 người tiền vô như nước sông Đà, đất đai thẳng cánh cò bay.

Tuổi Mão

Rạng sáng 28/8, Mão gặp Chính Quan nên những người làm chức cao, làm thầy cô giáo thì nghiêm chỉnh và ung dung. Hôm nay nếu phải đi làm thì cũng không quá nhiệt tình nhưng được cái làm việc rất đâu vào đó, bạn không hám danh lợi và chưa có ý định leo lên cao nữa, hài lòng với hiện tại nên đôi lúc làm việc rất chậm và chưa dồn hết khả năng vào đó. 

 

Hai hành Thủy tương hòa xoa dịu những mâu thuẫn còn tồn đọng trong các mối quan hệ yêu đương. Bạn và người ấy sẽ cảm thấy vô cùng hòa hợp từ cách sống đến những hành động nhỏ trong ngày hôm nay. Bạn bè chính là niềm vui đem lại cho Mão những giây phút thoải mái trong ngày.

 

Tài lộc ổn định, bạn biết giữ mình để không bị cuốn vào những cạm bẫy của tiền bạc. Có người ngỏ lời dụ dỗ Mão đầu tư nguy hiểm, mua sắm linh tinh nhưng may mắn là bạn không đồng ý. Tinh thần tỉnh táo và tiết kiệm là ưu điểm của Tý giúp ví tiền được an toàn.

 

'Càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh', 3 con giáp này xin đừng nản lòng trước khó khăn vì qua rạng sáng 28/8 chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền xơi nước - Ảnh 1

Rạng sáng 28/8, Mão gặp Chính Quan nên những người làm chức cao, làm thầy cô giáo thì nghiêm chỉnh và ung dung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thực Thần dự báo tuổi Thìn rạng sáng 28/8 có lộc trong công việc. Bạn tranh thủ hoàn thành nốt công việc trong tuần để sắp tới được thảnh thơi, Thìn giải quyết mọi việc rất nhanh gọn. Người làm tự do, buôn bán thì có lộc từ khách hàng, khéo ăn khéo nói nên nhiều người thích làm ăn với bạn.

Tuy nhiên cục diện Thổ khắc Thủy không có lợi cho tình cảm. Nhiều người nhận ra bộ mặt thật của bạn bè, có cảm giác thất vọng và bực bội khi mình bị nói xấu sau lưng. Nội bộ gia đình có chuyện không vui xảy ra nhưng hình như bạn không biết. Thìn cảm thấy cô đơn trong chính gia đình mình.

Vận tài lộc may mắn nhờ Tam Hợp nên con giáp này dù ở độ tuổi nào vẫn cực kỳ minh mẫn chuyện tiền bạc. Nhiều người muốn qua mặt bạn nhưng không được. Thìn linh hoạt trong chuyện kiếm tiền, hãy tự thưởng cho bản thân món đồ yêu thích nào đó sau thời gian vất vả kiếm tiền.

'Càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh', 3 con giáp này xin đừng nản lòng trước khó khăn vì qua rạng sáng 28/8 chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền xơi nước - Ảnh 2

Thực Thần dự báo tuổi Thìn rạng sáng 28/8 có lộc trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rạng sáng 28/8 có một ngày làm việc suôn sẻ. Con giáp này thể hiện được khả năng kiểm soát tình hình của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính những biểu hiện xuất sắc này giúp bản mệnh được đánh giá cao, con đường tiến thân thêm thuận lợi.

Năng lực hiện tại của con giáp này khá vững vàng, tuy nhiên, kiến thức là vô hạn, do đó bản mệnh vẫn nên học hỏi thêm bằng cách lắng nghe, quan sát để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Còn rất nhiều điều tuổi Dậu cần bổ sung để ngày càng hoàn thiện, chớ nên bằng lòng với thực tại quá sớm.

Thủy Hỏa xung khắc báo hiệu đường tình duyên của con giáp này không được suôn sẻ. Con giáp này quá đề cao cái tôi cá nhân mà bỏ qua cảm xúc của nửa kia, khiến mối quan hệ luôn căng thẳng vì sự áp đặt từ một phía. Hãy sớm thay đổi bản thân nếu không muốn rạn nứt dẫn đến đổ vỡ.

'Càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh', 3 con giáp này xin đừng nản lòng trước khó khăn vì qua rạng sáng 28/8 chỉ việc ngồi rung đùi đếm tiền xơi nước - Ảnh 3

Tuổi Dậu rạng sáng 28/8 có một ngày làm việc suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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