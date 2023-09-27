Cận kề Tết Trung thu, 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí, thu hết lộc trời, tình - tiền tranh nhau kéo về

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 18:50

Những con giáp sau đây không những được hưởng phúc khí mà tài lộc còn dồi dào viên mãn đến trong thời gian cận kề Tết Trung thu.

Tuổi Thìn 

Tử vi học có nói, thời gian cận kề Tết Trung thu, cuộc sống của tuổi Thìn cũng sẽ khổ tận cam lai. Tháng ngày trước khó khăn thế nào nhưng từ giai đoạn này trở đi, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn, bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Có thể nói, tuổi Thìn sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Không chỉ vậy, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Cận kề Tết Trung thu, 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí, thu hết lộc trời, tình - tiền tranh nhau kéo về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Mùi được xem là những người sống thực dụng nhưng họ đều đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu, rất nỗ lực và cố gắng tìm mọi cơ hội trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, thời gian cận kề Tết Trung thu, cuộc sống tuổi Mùi sẽ vươn lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh vốn có mà càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Mùi càng sung túc hơn. Tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, sẽ gặt hái được nhiều thành công, sắp tới tình tiền viên mãn thăng hoa, không thiếu thứ gì. 

Cận kề Tết Trung thu, 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí, thu hết lộc trời, tình - tiền tranh nhau kéo về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trước khi đến với sự thành công, tuổi Ngọ sẽ phải trải qua nhiều thử thách. Tử vi học có nói, thời gian cận kề Tết Trung thu, cuộc sống của tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến bất ngờ.

Mặc dù những tháng đầu năm, tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có mất mát nhưng họ vẫn kiên cường và nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế. Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, một trong những điều này có thể giúp tuổi Ngọ tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Thời gian này, tuổi Ngọ còn có khả năng đổi nhà đổi xe, còn không thì cũng kiếm được khoản tiền đáng mong chờ. 

Cận kề Tết Trung thu, 3 con giáp GẶT ĐẦY phúc khí, thu hết lộc trời, tình - tiền tranh nhau kéo về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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