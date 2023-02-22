Cận kề Rằm tháng 2, 3 con giáp này sẽ bớt 10 phần vất vả, tiền tài dư dôi, tình duyên êm ấm, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 00:34

Tử vi 12 con giáp cho thấy, cận kề Rằm tháng 2, những con giáp này sẽ không còn phải gặp nhiều sóng gió thiệt thòi nữa. Họ sẽ ổn định cuộc sống, cơm no áo ấm, hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi có bản chất rất hào phóng, không thích soi mói chuyện của người khác. Họ cũng không bao giờ lợi dụng người khác, yêu cầu người khác trả ơn dù đã giúp đỡ hết lòng. Những người tuổi Hợi cũng đối xử nhã nhặn, công bằng và lịch sự với người khác.

Họ có nhiều đối tác trong sự nghiệp và công việc kinh doanh. Với gia đình, họ cũng là người sống rất tình cảm, hòa thuận, không bao giờ tách biệt bản thân để phải cô đơn. Cận kề Rằm tháng 2, con giáp tuổi Hợi càng hạnh phúc vì mọi người xung quanh sẽ chăm sóc, quý mến họ nhiều hơn. Vận khí của họ không ngừng thăng tiến, cuộc sống có những chuyển biến tích cực, không lo tuổi già vất vả.

Cận kề Rằm tháng 2, 3 con giáp này sẽ bớt 10 phần vất vả, tiền tài dư dôi, tình duyên êm ấm, viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn có nhiều ý tưởng mới lạ, có lối sống năng động, tính sách sôi nổi và giỏi kết bạn. Họ sẵn sàng tiếp xúc với mọi người bất cứ lúc nào và không thích ở một mình. Vì vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác.

Cũng vì sống tích cực và năng động, họ có thể có được một chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống và nhận được sự ủng hộ của nhiều quý nhân. Tử vi cho thấy, cận kề Rằm tháng 2, tuổi Mão đều trải qua mọi việc một cách suôn sẻ. Không những họ kiếm được nhiều tiền mà còn được quý nhân phù trợ, chỉ dẫn để dễ dàng đạt tới thành công. Cuộc sống của họ trở nên dễ dàng và êm đềm hơn, khó khăn lùi xa trong thế giới của họ, tình cảm nợ rộ và kết quả là một mái ấm viên mãn.

Cận kề Rằm tháng 2, 3 con giáp này sẽ bớt 10 phần vất vả, tiền tài dư dôi, tình duyên êm ấm, viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn có phúc khí từ nhỏ đến lớn, họ ít khi phải lo toan. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thực sự viên mãn trong thời gian cận kề Rằm tháng 2. Họ sẽ không còn phải đi đường vòng trong sự nghiệp mà một đường thẳng tới thành công, không còn gì phải lo lắng. Quý nhân vây xung quanh họ để trợ giúp khi cần, nhiều thành viên trong gia đình cũng trở thành chỗ dựa vững chắc của họ.

Với sự giúp đỡ của người yêu, họ đạt được thành công sớm ngay năm nay mà không còn phải vất vả. Đến tuổi trung niên, con giáp tuổi Tuất giành được sự giàu sang, tiền bạc không thiếu, sau lưng sẽ có quý nhân phù trợ, tương lai tươi sáng. Đến 50 tuổi, họ thực sự "nằm duỗi" hưởng phúc.

Cận kề Rằm tháng 2, 3 con giáp này sẽ bớt 10 phần vất vả, tiền tài dư dôi, tình duyên êm ấm, viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần đầu tiên của tháng 3/2023: 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

Tuần đầu tiên của tháng 3/2023: 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài

Những con giáp may mắn hơn người này sẽ toàn đón nhận những tin vui từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống vào tuần đầu tháng 3.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 2 Âm lịch tử vi ngày 3/2 âm lịch tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà