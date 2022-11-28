Cận kề Rằm tháng 11, TOP 3 con giáp 'vươn lên từ đóng tro tàn', thu tiền đầy tay, dễ nhặt vàng ròng, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 19:29

Sách tử vi chỉ rõ, thời gian cận kề Rằm tháng 11, những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tử vi cho biết, thời gian cận kề Rằm tháng 11, tinh thần làm việc lên cao sau khi tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và bạn sẽ luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Đây chính là khoảng thời gian để tuổi Dậu có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm Tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Người tuổi Dậu hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé.

Cận kề Rằm tháng 11, TOP 3 con giáp 'vươn lên từ đóng tro tàn', thu tiền đầy tay, dễ nhặt vàng ròng, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Tử vi cho biết, thời gian cận kề Rằm tháng 11, tinh thần làm việc lên cao sau khi tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và bạn sẽ luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số các con giáp thì người tuổi Sửu chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận. Tử vi dự đoán, cận kề Rằm tháng 11, người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Sửu đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ.

Trong thời gian trước đó người tuổi Sửu tuy rằng họ cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt, vận may của tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cận kề Rằm tháng 11, TOP 3 con giáp 'vươn lên từ đóng tro tàn', thu tiền đầy tay, dễ nhặt vàng ròng, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, cận kề Rằm tháng 11, người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Tử vi chỉ rõ, cận kề Rằm tháng 11, những người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất trong những tháng cuối năm sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn hãy cùng chờ đợi nhé.

Cận kề Rằm tháng 11, TOP 3 con giáp 'vươn lên từ đóng tro tàn', thu tiền đầy tay, dễ nhặt vàng ròng, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, cận kề Rằm tháng 11, những người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Vào 2 ngày giữa tuần này (29/11 - 30/11), 3 con giáp ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN, lóa mắt vì vàng, tiền bạc cứ đổ về túi như thác nước

Tử vi học có nói, 2 ngày giữa tuần này chính là thời gian 3 con giáp này gặp vận may chất chồng, tiền bạc tha hồ dư dả.

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