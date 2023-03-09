Cận kề ngày 20/2 âm lịch: 3 con giáp MAY MẮN ngút trời, phú quý xoay quanh, tiền vàng không thiếu

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 08:53

Những con giáp dưới đây vốn có bản tính đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên trong thời gian này sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được học cách sống độc lập từ nhỏ nên họ không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai. Không những vậy, họ rất xem trọng danh dự, chữ tín của mình mà bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Tử vi có nói, cận kề ngày 20/2 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ thăng hoa rực rỡ, tiền bạc đầy tay nếu giữ chí tiến thủ, nỗ lực không ngừng. Đặc biệt, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, cuộc sống rủng rỉnh sung túc không ai sánh bằng.

Cận kề ngày 20/2 âm lịch: 3 con giáp MAY MẮN ngút trời, phú quý xoay quanh, tiền vàng không thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vô cùng hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện với người xung quanh. Khi họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ nên họ rất được lòng và cảm tình của mọi người.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai nên cận kề ngày 20/2 âm lịch, những người tuổi Hợi có cuộc sống cực kỳ viên mãn. Lời khuyên cho con giáp này là đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, cũng đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ để đổi đời. Tài lộc lũy tiến giúp họ chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống sung túc khiến nhiều người ao ước. 

Cận kề ngày 20/2 âm lịch: 3 con giáp MAY MẮN ngút trời, phú quý xoay quanh, tiền vàng không thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Con đường tới thành công của con giáp tuổi Sửu khá nhiều chông gai, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường. Thế nhưng, khổ tận cam lai, họ sẽ thu được trái ngọt cho mình. Tuổi Sửu luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời.

Thời gian qua có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Sửu nhưng tử vi dự đoán, cận kề ngày 20/2 âm lịch, họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ.

Cận kề ngày 20/2 âm lịch: 3 con giáp MAY MẮN ngút trời, phú quý xoay quanh, tiền vàng không thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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