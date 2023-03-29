Cận kề mùng 10/2 âm lịch: Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 12:20

Dù hiện tại khốn khó cơ cực đến mấy thì sang thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, đại phú đại quý, tiền tỷ trong tay.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp tài giỏi hơn người, khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù sinh ra trong nghèo khó, không hề nhờ cậy ai Tý vẫn tự lực cánh sinh, vươn lên đổi đời khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Những ngày tháng qua khó khăn bao nhiêu thì sang thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch, con giáp tuổi Tý càng nhiều lộc lá bấy nhiêu. Tý dù làm công hay làm chủ cũng sẽ được quý nhân phù trợ, ăn nên làm ra. Con giáp giàu sang này sẽ uống no lộc trời, tiền về đầy tay, tha hồ tận hưởng.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch: Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cát tinh soi chiếu nhưng người tuổi Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào phúc phần mình đang có. Ngược lại, họ có ý chí vươn lên, quyết tâm khẳng định bản thân nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, chẳng bao giờ thiếu tiền.

Sách tử vi con giáp có nói, cận kề mùng 10/2 âm lịch, tuổi Thìn sẽ một bước đổi đời, tiền ập xuống đầu tới tấp. Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, nghề tay trái cũng giúp con giáp giàu có này kiếm được bộn tiền, đếm mãi không hết.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch: Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi có nói, tuổi Hợi chính là con giáp may mắn nhất vào thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch. Càng sống thiện lương, hiền lành thì con giáp này càng tích được nhiều công đức, lộc lá tự tìm đến tận cửa mà chẳng cần phải cầu trời khấn Phật.

Khổ tận cam lai, sau những thất bại, khốn khó Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng với thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Quơ tay là có tiền, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Hợi từ thời gian này trở đi.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch: Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp từ ngày 24/3 - 14/4: 3 con giáp này dễ hưởng lộc trời cho, trúng vận may hiếm có, tiền bạc thoải mái tiêu xài

Liên tiếp từ ngày 24/3 - 14/4: 3 con giáp này dễ hưởng lộc trời cho, trúng vận may hiếm có, tiền bạc thoải mái tiêu xài

Những con giáp may mắn hơn người này sẽ toàn đón nhận những tin vui từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống từ ngày 24/3 - 14/4.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 7/2 âm lịch tử vi nhuận tháng 2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 28 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ