Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 11:00

Thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. Bước sang thời gian cận kề mùng 10/2 âm lịch, cát tinh phúc lộc nên có cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng.

Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp. Trong tháng này, tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, cận kề mùng 10/2 âm lịch là thời gian mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, cận kề mùng 10/2 âm lịch, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng thu về lợi nhuận bất ngờ.

Cận kề mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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