Cận kệ mùa Tết, đón hết lộc tài: 3 con giáp vào cuối tháng 12 may mắn đỏ rực, đứng núi vàng ngồi núi bạc, giàu sang nứt vách

Trước đó, người tuổi Ngọ gặp nhiều việc không như ý muốn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những điều không may thì vào cuối tháng 12 âm lịch Ngọ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Đây chính là khoảng thời gian may mắn thần tài rót lộc vào nhà, thần may mắn bám riết không buông sẽ giúp tuổi Ngọ kiếm bộn tiền.