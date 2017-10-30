Cần gì tốn tiền đi xem bói,1 giây nhìn gò má, biết ngay vận giàu nghèo, mệnh sướng khổ cả đời!

Tâm linh - Tử vi 30/10/2017 07:03

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn gò má, biết ngày số phận sang nghèo, sướng khổ nhé!

Gò má đầy đặn

Người có gò má đầy đặn là người rất tự tin và kiên định trong công việc. Họ cũng có ý chí cầu tiến cao. Đây cũng là người chỉ cần cố gắng hết sức mình thì thế nào cũng thành công, lúc nào cũng có quý nhân giúp đỡ.

Người có nét tướng này rất nhẹ nhàng, tao nhã trong cư xử, luôn hòa đồng với bất cứ ai. Vì vậy họ luôn được người khác quý mến. họ cũng là người con hiếu thảo, người bạn chân tình và là người vợ người mẹ hết lòng lo toan cho gia đình. Ở cạnh họ, ai cũng có cảm giác được động viên và tiếp sức, tràn đầy năng lượng. Do đó, họ luôn có quan hệ rất tốt với bạn bè, đồng nghiệp và cả cấp trên.

Đây cũng là những người luôn là tâm điểm, có sức hút rất mạnh. Họ có đầu óc, khôn khéo, luôn rất nổi bật với lối sống là chính mình. Họ có sức khỏe tốt, lại gặp nhiều vận may tiền bạc.

Cần gì tốn tiền đi xem bói,1 giây nhìn gò má, biết ngay vận giàu nghèo, mệnh sướng khổ cả đời! - Ảnh 1
Đây cũng là những người luôn là tâm điểm, có sức hút rất mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Gò má cao

Đây là nét tướng thể hiện quền lực. Người thế này cũng có sức khỏe tốt và rất dẻo dai. Họ luôn nỗ lực hết mình để có vị trí nhất định trong sự nghiệp. Họ bản lĩnh, tự lập, thích mạo hiểm, không bao giờ sợ những thách thức. Điển hình cho dạng người này chính là tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Người có mũi và gò má cao, dễ dàng thành công và có địa vị trong xã hội.

Dù vậy, với tính cách cạnh tranh cao, người khác có thể nghĩ đây là người hung hăng và thấy có phần sợ hãi. Nhất là người gó má cao hơn mũi thường là người có tham vọng cao, luôn muốn điều khiển người khác.

Trong tình duyên, người thế này cũng thường lấn át bạn đời. Thậm chí, theo quan niệm 1 số nền văn hóa khác, phụ nữ có gò má cao dễ bị góa bụa khi còn trẻ.

Gò má thấp

Người có nét tướng này thường dễ chán khi có 1 thứ gì. Họ dễ thích, nhưng cũng nhanh chóng chán. Họ thiếu nhẫn nại và kiên định nhưng lại luôn rất tập trung khi cần. Khi gặp chuyện gì, họ sẽ giải quyết rất nhanh gọn.

Cần gì tốn tiền đi xem bói,1 giây nhìn gò má, biết ngay vận giàu nghèo, mệnh sướng khổ cả đời! - Ảnh 2
Khi gặp chuyện gì, họ sẽ giải quyết rất nhanh gọn - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, đây cũng là người có phần nhát và rụt rè. Trong giao tiếp, họ khó khăn trong việc truyền tải và làm thân với người khác. Họ vẫn thích một mình hơn. Nhiều khi, khi bắt đầu một mối quan hệ, họ còn có hiểu lầm với người khác. Do đó, người có gò má thấp nên cẩn thận trong giao tiếp nhiều hơn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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