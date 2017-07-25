Cần gì đi xem bói, chỉ cần nhìn độ dài đốt ngón tay, biết ngay vận mệnh sang nghèo cả đời!

Tâm linh - Tử vi 25/07/2017 16:52

Chỉ cần nhìn vào độ dài đốt ngón tay, tương lai bạn sang nghèo thế nào đều có thể nhìn rõ được!

Theo nhân tướng họ, độ dài những đốt nón tay tiết lộ nhiều điều về chủ nhân. Và độ dài các đốt ngón tay út có thể nói lên được tính cách, tương lai sang nghèo hay tình duyên của một người

Đốt đầu ngắn nhất

Khả năng truyền đạt của bạn không được trôi chảy, lại có phần hơi rụt rè, dễ thẹn thùng nên người đối diện khó thấu hiểu được bạn.

Vì vậy, bạn cần những người vững vàng, có phần bản lĩnh để ở bên giúp sức, bảo bọc cho bạn.

Cần gì đi xem bói, chỉ cần nhìn độ dài đốt ngón tay, biết ngay vận mệnh sang nghèo cả đời! - Ảnh 1
Khả năng truyền đạt của bạn không được trôi chảy, lại có phần hơi rụt rè, dễ thẹn thùng nên người đối diện khó thấu hiểu được bạn.
Ảnh minh họa: Internet

Đốt đầu dài nhất

Nếu bạn có đốt đầu của ngón tay út dài nhất thì điều này nói lên bạn luôn có sức quyến rũ khó cưỡng với người khác giới. Bạn có khả năng ăn nói rất khéo léo và trôi chảy, quan sát cũng rất tốt. Do đó mà bạn dễ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, khó bị mắc lừa.

Đốt cuối dài nhất

Bạn là người của tự do, không thích gò bó, luôn sống rất vô tư. Một khi bạn đã nói điều gì thì chắc chắn sẽ làm cho được. Chính điều này khiến nhiều người xung quanh rất nể trọng bạn.

Bạn cũng là người ăn nói rất khéo léo. Khả năng đàm phán và tranh luận của bạn cũng rất tài tình nên sẽ được sếp trọng dụng, có thể sẽ được vào vị trí chủ chốt trong công việc.

Đốt cuối ngắn nhất

Bạn sinh ra đã rất dịu dàng, thuần khiết, thiện lương. Nhưng bạn lại quá tin người, đây lại là điều khiến họ dễ bị tổn thương nhất.

Bạn nên cẩn thận, dù chuyện gì cũng nên xem xét kỹ càng. Đặc biệt là chuyện tình cảm, phải lựa chọn đối tượng thật kỹ để tránh bị lừa tình, phụ bạc, bất hạnh về sau

Cần gì đi xem bói, chỉ cần nhìn độ dài đốt ngón tay, biết ngay vận mệnh sang nghèo cả đời! - Ảnh 2
Bạn sinh ra đã rất dịu dàng, thuần khiết, thiện lương. 
Ảnh minh họa: Internet

Đốt giữa dài nhất

Với bạn, việc lo lắng, chăm chút cho người khác như trở thành một bản năng sẵn có. Hơn nữa, bạn rất kên nhẫn nên ai ở bên cạnh bạn đều rất quý mến bạn, hết lòng vì bạn.

Đốt giữa ngắn nhất

Bạn có tính cách mạnh mẽ, có phần bướng bỉnh nhưng lại rất nhất quán trong suy nghĩ.

Đây có thể xem là điểm mạnh của bạn, nhưng đôi khi sẽ trở thành trở ngại với chính bạn. Vì  tính cách này có thể khiến người khác khó lại gần bạn.

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