Cách cúng sao Kế Đô giải hạn cho nữ 2018

“Nam La Hầu, nữ Kế Đô” là câu nói rất nổi tiếng trong dân gian, ám chỉ các ngôi sao không hề tốt cho cả nam và nữ. Đối với những người bị sao Kế Đô nữ chiếu mệnh trong năm 2018 thì hãy đọc bài này để biết cách giải hạn nhé.
Theo quan niệm dân gian, có cả thảy 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên nhau xuất hiện trở lại. Trong số các sao này, có sao tốt sao xấu. Mỗi năm, mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu gặp phải sao tốt thì sẽ có nhiều điều may, sức khỏe, công danh tiền tài đều thuận lợi. Ngược lại, nếu gặp sao xấu thì mọi sự không hề như ý, chưa kể còn mắc phải nhiều vận hạn khó lường. Đối với nữ giới thì sao Kế Đô là xấu nhất.
Sao Kế Đô nữ là gì?
Sao Kế Đô được xem là sao cực xấu đối với nữ giới. Ngôi sao này là hung tinh, kỵ tháng 3 và tháng 9. Nó có sức mạnh vô cùng lớn, khiến người bị chiếu luôn cảm thấy bất an, hoài nghi về bản thân, không có sức lực, năng lượng để làm gì cả. Lúc nào cũng thị phi, nghi ngờ mọi thứ, đau khổ triền miên, hao mòn tiền bạc, của cải. Đôi khi gây chuyện bất ngờ rồi gặp đại họa, thương tật nhiều khi không kiểm soát được. Thực tế, sao Kế Đô không chỉ chiếu vào nữ giới mà nam giới cũng có thể bị. Tuy nhiên, nữ giới có xu hướng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Ngoài ra, cũng có quan niệm cho rằng nếu người phụ nữ bị sao này chiếu nhưng lại đang mang thai thì dữ sẽ hóa lành.
Theo Ngũ Hành, để giải hạn sao Kế Đô nữ năm 2018 thì vì sao Kế Đô thuộc hành Thổ nên phải dùng hành Kim để tiết khí hành Thổ của sao xấu. Chẳng hạn, bạn nữ có thẻ đeo đá quý màu trắng như thạch anh trắng.
Hướng dẫn cách cúng giải hạn sao Kế Đô
Lễ cúng giải hạn sao Kế Đô nữ 2018 bao gồm 21 ngọn đèn hoặc nến, bài vị màu vàng thẫm của sao Kế Đô, mũ vàng thẫm, đinh tiên vàng, gạo, muối, trầu cau, hương hoa, trái cây, phẩm oẳn, và chai nước. Chú ý rằng tất cả đồ cúng nên có màu vàng. Nếu thứ gì khác màu thì nên dùng giấy màu vàng gói lại.
Cách thực hiện
Vào tối 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn nến hoặc đèn bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng giải hạn.
Trên bài vị, dùng sớ viết: “Đại Cung Thần Vĩ Kế Đô Tinh Quân” lạy về hướng Tây, vào lúc 21h đến 23h. Nếu có một cây rìu chặn trên giấy, lấy vải chen kín bài vị và rìu. Nhớ đặt đồ này đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía Chính Tây tĩnh tọa.
Bài Văn khấn cúng giải hạn sao Kế Đô nữ 2018
Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.
- Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân.
- Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.
- Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân Tín chủ con là ……………… Hôm nay là ngày …… tháng …… năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………… để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh.
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Trên đây là những thông tin cần thiết để cúng giải hạn sao Kế Đô nữ 2018. Hãy thực hiện ngay để biến dữ thành lành nhé.