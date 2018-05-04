Cách cúng sao Kế Đô giải hạn cho nữ 2018

Theo quan niệm dân gian, có cả thảy 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên nhau xuất hiện trở lại. Trong số các sao này, có sao tốt sao xấu. Mỗi năm, mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu gặp phải sao tốt thì sẽ có nhiều điều may, sức khỏe, công danh tiền tài đều thuận lợi. Ngược lại, nếu gặp sao xấu thì mọi sự không hề như ý, chưa kể còn mắc phải nhiều vận hạn khó lường. Đối với nữ giới thì sao Kế Đô là xấu nhất.

Sao Kế Đô nữ là gì?

Sao Kế Đô. Ảnh minh họa: Internet.

Sao Kế Đô được xem là sao cực xấu đối với nữ giới. Ngôi sao này là hung tinh, kỵ tháng 3 và tháng 9. Nó có sức mạnh vô cùng lớn, khiến người bị chiếu luôn cảm thấy bất an, hoài nghi về bản thân, không có sức lực, năng lượng để làm gì cả. Lúc nào cũng thị phi, nghi ngờ mọi thứ, đau khổ triền miên, hao mòn tiền bạc, của cải. Đôi khi gây chuyện bất ngờ rồi gặp đại họa, thương tật nhiều khi không kiểm soát được. Thực tế, sao Kế Đô không chỉ chiếu vào nữ giới mà nam giới cũng có thể bị. Tuy nhiên, nữ giới có xu hướng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Ngoài ra, cũng có quan niệm cho rằng nếu người phụ nữ bị sao này chiếu nhưng lại đang mang thai thì dữ sẽ hóa lành.