Cách cúng gia tiên ngày 30 Tết chuẩn và đầy đủ nhất

Khi cúng phải ăn mặc chỉnh tề, lên đèn đốt hương, đánh chuông, hai tay chắp lại đưa lên ngang trán và khấn, khi khấn nêu lên ngày tháng, làng xã, họ tên gia chủ, tên người quá cố, lễ vật cúng, lý do cúng, cầu nguyện,...rồi tùy theo vị trí lớn nhỏ của mình đối với người quá cố, nếu nhỏ thì lạy 4 lạy hoặc 4 vái. Việc cúng kính tùy thuộc vào đức tin và đời sống đạo đức của mình.

Việc cúng kính không chú trọng ở hình thức mâm cỗ đầy mà chú trọng ở nội dung, đó là tấm lòng thành kính tri ân thương nhớ và noi gương.

Nhang (hương) đèn để mời và chuông để thỉnh tổ tiên. Khi cúng thì phải chắp tay đưa lên ngang trán khấn. Khấn là lời trình với tổ tiên về ngày cúng liên quan đến người quá cố, ngày tháng năm ta và tây, tên địa phương mình ở, tên mình, và tên những người trong gia đình, lý do cúng và lời cầu nguyện,...riêng tên người quá cố phải khấn rõ nhỏ. Sau khi khấn rồi tùy theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy.

Khi cúng thì gia chủ phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên tắc "đông bình tây quả", rượu, và nước. Sau đó, phải đốt đèn (đèn dầu, đèn cầy, hay đèn điện), thắp nhan, đánh chuông, khấn và cúng trước rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau.

Bàn thờ gia tiên ngày Tết

Bàn thờ gia tiên ngày tết không chỉ là nơi mọi người bày tỏ tình cảm, lòng thành kính tổ tiên mà việc bày trí bàn thờ ngày Tết còn là nơi chúng ta gửi gắm những thông điệp, lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Giữ bàn thờ sạch bày tỏ lòng hiếu kính

Việc lau dọn sạch bàn thờ là công việc trước tiên và cần được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Chổi quét hoặc khăn lau bàn thờ thường được dùng riêng, và rất hạn chế sự chung đụng. Nước lau bàn thờ phải là nước sạch, hoặc pha một chút rượu trắng, tỉ mỉ hơn bạn có thể nấu từ lá trầu, lá bồ đề để lau.

Không phải đợi đến lúc hết năm, nhân dịp giỗ chạp hay vào những ngày sóc vọng, người ta mới dọn dẹp và chăm chút bàn thờ. Tuy nhiên, phải vào những ngày cận Tết, chúng ta mới thấy hết được không khí bận bịu, tất bật của việc dọn dẹp và chuẩn bị sắm sửa đồ thờ.

Việc bày biện hay thắp hương trên bàn thờ không phân biệt nam nữ, tuổi tác như ở thôn quê. Tuy nhiên, để giữ nếp xưa, mọi người vẫn mời người lớn tuổi nhất họ hay nhất nhà ra khấn và thắp hương cho ông bà tổ tiên trong những ngày quan trọng như: tất niên, đêm giao thừa, mừng năm mới, cúng tiễn,...

Chu đáo trang trí, bày biện, lễ cúng

Tùy theo nhiều vùng miền và địa phương mà cách thực hiện, làm lễ cúng rước ông bà, tổ tiên vào ngày 30 Tết sẽ khác nhau. Tuy nhiên không có một quy chuẩn nào quyết định xem bắt buộc phải sử dụng lễ vật hay nguyên liệu làm món ăn nào để cúng cho đúng, mà phải phụ thuộc vào điều kiện của từng gia đình. Sau đây là những lễ vật phổ biến được đa số gia đình việc nào cũng làm:

Mâm ngũ quả;

Cặp dưa hấu hay cặp bưởi xanh;

Tiền vàng giấy, vàng mã;

Hương hoa;

Trầu cau;

Bánh chưng hay bánh tét;

Rượu, trà, nước ngọt, bia,...;

Mâm cỗ mặn với đầy đủ các món: Xôi, thịt gà trống luộc, thịt kho trứng, canh khổ qua, canh măng, giò, đồ xào, nem chả,...Hoặc mâm cổ chay với những món ăn thanh đạm.

Người miền Bắc

Khi trang trí bàn thờ gia tiên, người miền Bắc lựa chọn mâm ngũ quả với nhiều loại đa dạng hơn trước nhưng có một số loại quả không thể thiếu đó chính là nải chuối và quả bưởi, quả quất thể hiện sự đủ đầy, sung túc, hài hòa.

Bên cạnh mâm ngũ quả thì người miền Bắc thường sẽ chưng 1 cành hoa đào trên bàn thờ gia tiên, sau đó trang trí thêm đèn nháy, dây kim tuyến hoặc các phụ kiện khác. Nếu không có hoa đào, họ sẽ thay thế bằng 1 hoặc 2 lọ hoa tươi để ở 2 bên.

Mâm cỗ cúng gia tiên của người miền Bắc. (Ảnh: FB Nguyen Thi Bich Phuong)

Người miền Nam

Mâm ngũ quả cũng chính là một điểm nhấn trên bàn thờ gia tiên của người miền Nam vào ngày Tết. Những loại quả mà họ thường bày trên bàn thờ đó chính là mãng cầu, dừa, đu đủ, sung, xoài. Đây là những loại quả thể hiện cho mong cầu đầy đủ, sung túc, may mắn trong năm mới.

Ngoài ra, người miền Nam cũng thường lựa chọn những cặp nến to hay những trái dưa hấu có dán chữ đỏ, những câu đối đỏ để bày biện trên bàn thờ vào ngày Tết.

Người miền Nam thường lựa chọn trái dưa hấu có dán chữ đỏ, những câu đối đỏ để bày biện trên bàn thờ vào ngày Tết.

Người miền Trung

Người miền Trung thường không sử dụng những loại trái cây có vị đắng, cay, họ thường chỉ chọn hoa quả có vị ngọt để chưng trên bàn thờ vào dịp Tết để mong cầu an vui, hạnh phúc. Ngoài ra, họ cũng không chọn cam, quýt để trang trí bàn thờ bởi họ quan niệm "cam đành, quýt đoạn".

Những loại hoa thường được người miền Trung trang trí trên bàn thờ là hoa cúc vạn thọ, lay ơn... Bên cạnh đó, họ cũng sử dụng các loại bánh kẹo, nước ngọt, trà... để bày biện, trang hoàng cho bàn thờ thêm đầy đủ, trang nghiêm nhất.

Lễ cúng gia tiên của người miền Trung.

Ảnh minh họa: Internet