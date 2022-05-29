Các tuổi này được coi là "con cưng" của ƠN TRÊN, luôn được CÁT TINH phù trợ, vận trình ĐỎ NHƯ SON

Tuổi Dần là con giáp luôn có vận trình suôn sẻ, chẳng những nơi làm việc đặc biệt suôn sẻ, mà còn được thần Tài trợ giúp kiếm tiền.

Bên cạnh đó nhờ ăn ở hiền lành, hay nhẫn nhịn nên bản mệnh có quý nhân phù trợ, có thể tự mình làm giàu, càng về sau càng suôn sẻ, nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Bạn trẻ tuổi Dần cũng có thể có được những cơ hội làm việc tốt hơn so với những người xung quanh.

Vì thế, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ luôn được tái sinh, thoát khỏi đau khổ và sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hung tinh quá nhiều. Bạn không thích sống xa hoa, làm gì cũng suy tính kỹ càng. Dù giàu có lên thì bạn vẫn sống tiết kiệm, chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, người tuổi Mão luôn cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp lúc nào cũng chuyển sang hướng tốt. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên công danh lên như diều gặp gió. Nhất là vào thời điểm tuổi 30, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Mão sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói, con giáp này có tài chính xuất sắc và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Người tuổi Mão không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà đường tình duyên còn cực kỳ viên mãn. Trong cuộc sống của người tuổi Mão luôn thăng hoa, hạnh phúc khiến người xung quanh phải ghen tỵ.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất có sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đôi khi mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát. Thế nhưng, tuổi Tuất rồi sẽ được khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Họ sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.