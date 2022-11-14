Các con giáp trình độ ếch ngồi đáy giếng nhưng thích khoe khoang, kiêu ngạo khiến nhiều người xa lánh?

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần luôn tự cho mình là người tài giỏi, kiến thức uyên tâm hơn người vì họ là tuýp người thích được nghe nịnh, được mọi người khen ngợi hết lòng.

Con giáp khoe khoang này lúc nào cũng thích thể hiện tài năng của mình đặc biệt là trước mặt nhiều người, trên thực tế đa số con giáp này chỉ khoe mẽ như vậy nhưng vốn kiến thức thì không quá uyên bác như họ đã tỏ ra.

Ngược lại, nếu bị khiển trách hay chê bai thì họ sẽ nhanh chóng chuyển sang thái độ giận dữ, bực bội, tức tối thậm chí có thể buông những lời không biết nặng nhẹ khiến người dối diện mất lòng.

Bởi không chịu nghe theo lời khuyên của ai mà họ trở nên kiêu ngạo và chẳng biết tôn trọng ai, luôn tự cho mình là người giỏi nhất, ai cũng chú ý đến mình. Tính thể hiện khiến họ bị nhiều người ghét bỏ là vì vậy.

Tuổi Thìn

Tự hào mang dòng dõi rồng thiêng, người tuổi Thìn luôn chứng tỏ mình thuộc tầng lớp đại gia bằng sở thích dùng hàng hiệu và những thiết bị điện tử thông minh. Nhìn những thứ họ sở hữu, ai cũng phải một lần ước ao và thầm nghĩ, chắc hẳn cho rằng con giáp sống ảo này phải siêu giàu. Thêm nữa, độ hào phóng của tuổi Thìn cũng không hề kém cạnh so với độ phô trương của họ.

Họ có thể chi mạnh tay cho các cuộc vui chung, sẵn sàng viện trợ cho bạn bè cả cục tiền để trợ giúp lúc hoạn nạn. Đôi khi những người xung quanh cảm thấy ghen tị, khó chịu với thái độ ngạo mạn cũng như cuộc sống như trải hoa hồng, đầy đủ tiện nghi, viên mãn và quý phái.

Tuổi Thìn vờ như giàu sang hay không, điều đó để mỗi người tự cảm nhận. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận rằng, sự giàu có của họ đến từ cốt cách cao quý, sang trọng, có giấu cũng không được.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão rất biết cách tự mãn về bản thân khi tự cho mình là người giỏi giang thế nhưng đây chỉ là cách nhận định của riêng họ mà thôi, ít ai công nhận điều này.

Vì quá tự tin với bản thân mình nên đi đến đâu họ cũng thích khoe khoang những gì mình học được, biết được thông qua việc xem trên các kênh truyền thông.

Thực chất những tri thức mà Mão nói rất có thể khiến người xung quanh thán phục, trầm trồ khen ngợi; thế nhưng nếu là những người thực sự hiểu biết họ sẽ thấy rằng đây chỉ là phương tiện để họ khoe mẽ, đánh bóng chính mình chứ chẳng có gì cao siêu.

Người tuổi Mão cũng nên học cách quan sát hoàn cảnh giao tiếp đừng biến mình thành chiếc "thùng rỗng kêu to" để rồi "múa rìu qua mắt thợ" khiến người khác cười chê.

* Thông tin mang tính chất tham khảo