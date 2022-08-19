Các con giáp tâm địa mưu mô khiến nhiều người cần đề phòng tránh xa

Người tuổi Tý vốn rất mưu mô, đây là điều mà ai cũng không thể phủ nhận, thế nhưng chính bản thân con giáp này lại không chịu công nhận điều này.

Khi làm bất cứ việc gì hay khi kết giao với bất cứ người nào, họ cũng phân tích rất rõ ràng hai mặt lợi và hại, nếu họ thấy mình được hưởng nhiều lợi lộc thì mới bắt tay vào làm. Họ là 1 trong những con giáp tham lam bậc nhất, luôn muốn chiếm giữ tất cả trong tay.

Họ thường dùng đầu óc thông minh và nhạy bén của mình để nghĩ ra những cách khôn khéo kiếm lợi cho bản thân trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, hoặc là để xây dựng những mối quan hệ có ích trong tương lai.

Tất nhiên, sự thật chứng minh sự lựa chọn của con giáp này là hoàn toàn chính xác. Nhờ vào sự khéo léo có phần mưu mô, tính toán của mình, họ sẽ đạt được nhiều thành tích khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ có bề ngoài khá đơn giản tuy nhiên họ thường khiến người khác tin tưởng và yêu quý nhờ sự điềm đạm của mình. Họ được trời ban cho trí óc nhanh nhạy tột bậc, trí óc minh mẫn.

Nhìn bề ngoài hiền lành, chất phác của Tỵ mà ai cũng tin họ thật thà, vô hại. Thế nhưng phải tiếp xúc lâu dài mới biết họ cũng “không phải dạng vừa”. Họ có khả năng khai thác và khiến người khác làm theo ý mình, ngoài ra bản tính con Rắn giúp họ giỏi lắt léo, vượt qua khó khăn 1 cách ngoạn mục.

Nhìn chung, tuổi Tỵ không xấu, nhưng nếu bạn làm ăn cùng thì nên cảnh giác 1 chút.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tạo cho mình một vỏ bọc là người dịu dàng, thân thiện và hòa đồng. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi nhờ có cách giao tiếp khéo léo. Mọi người thường cho rằng họ kết giao với người khác một cách rất vô tư, thế nhưng thực ra, hiếm người nào nhìn thấu được những toan tính ẩn sâu trong đầu họ.

Vì thế, trong cuộc sống, con giáp này thường bị đánh giá thấp hơn thực tế, mọi người thường không cho rằng họ là một người mưu mẹo, mà ngược lại, còn cho rằng họ là một người hiền lành, dễ bị bắt nạt, thường hay phải chịu thiệt thòi.

Vẻ bề ngoài của tuổi Mão chính là một vũ khí lợi hại để họ lén thực hiện những mưu mô trong đầu mình. Họ thích sử dụng những mẹo khôn vặt để chiến thắng đối thủ. Họ tiến hành kế hoạch khéo léo đến mức tới tận khi thua rồi, đối thủ vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì.

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