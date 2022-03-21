Các con giáp sau trong 15 ngày tới sắp gặp điềm báo thăng tiến, cơ hội đổi đời nằm trong tầm tay

15 ngày tới là thời điểm vàng giúp các con giáp sau đổi vận, công việc phát triển thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhận được rất nhiều may mắn, tài lộc trong 45 ngày tới. Bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, được đồng nghiệp tin tưởng nên có thể vượt qua những thử thách, nhiệm vụ quan trọng trong công việc.

Nhờ quý nhân đưa đường chỉ lối, con giáp này có thể vượt qua khó khăn một cách an toàn, suôn sẻ và đạt được nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Nhờ đó, tuổi mùi có thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Được Tam Hợp cục trợ mệnh, tử vi 45 ngày tới dự báo tuổi Mão đón tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó được bản mệnh. Tuy nhiên, vẫn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung. Những lúc như vậy hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn.

Cát khí trong ngày cũng tạo cơ hội để Mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn. Đừng quá lo lắng, được quý nhân che chở nên bạn làm gì cũng dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà trong 45 ngày tới có rất nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, người tuổi Dậu sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Họ cũng có nhiều cơ hội khẳng định mình với cấp trên. Nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-con-giap-sau-trong-15-ngay-toi-sap-gap-diem-bao-thang-tien-co-hoi-doi-doi-nam-trong-tam-tay-457070.html