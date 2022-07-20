Các con giáp nổi tiếng là ông hoàng bất động sản vì được Thần Tài kề cạnh, ai ai đều kính nể?

Nhiều người tuổi Dậu không có quá nhiều kiến thức nhưng họ vẫn đầu tư thành công vì họ là con giáp có duyên đầu tư đất. Thế nên nếu bạn muốn gặng hỏi về bí quyết làm giàu từ bất động sản thì họ cũng không biết chia sẻ điều gì quá nhiều với bạn đâu. Với trực giác nhanh nhạy và khả năng thu thập thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy nên khi cần con giáp tuổi Dậu ra quyết định rất nhanh. Thế nên họ kiếm lời không ít từ việc đầu tư bất động sản cho dù bản thân không phải là người quá tập trung vào việc này.

Thậm chí, không ít con giáp tuổi Dậu là môi giới bất động sản cũng có thể kiếm tiền vượt trội hơn so với những đồng nghiệp khác. Dù ai cũng biết rằng việc môi giới có thể giúp thu về nguồn lợi nhuận lớn nhưng không đều do không phải giao dịch nào cũng đạt thành công. Thực tế là chỉ có 20% môi giới ở lại với nghề và khoảng 5% trong số đó kiếm được nhiều tiền. Một khi họ xác định đây là công việc kiếm được tiền thì họ sẽ rất chịu khó học hỏi, cải thiện kiến thức của mình trong lĩnh vực này để việc thuyết phục khách hàng dễ dàng hơn. Không những thế, với bản tính thật thà, họ luôn ưu tiên những khoản đầu tư có lời mới giới thiệu cho khách và từ đó có được lòng tin của họ.

Tuổi Ngọ

Theo quan hệ địa chi, Dần và Ngọ là hai con giáp thuộc tam hợp nên năm 2022 Nhâm Dần được coi là năm cực kỳ may mắn tốt đối với người tuổi Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 như gấm thêm hoa, tiền bạc rủng rỉnh từ nhiều nguồn thu chảy về túi, trong đó có thể bắt đầu từ nguồn đầu tư bất động sản, cổ phiếu.

Bước vào năm 2022, tuổi Ngọ có tam hợp nâng đỡ, thêm Thiên Quan và Long Trì ban phát uy quyền. Chính vì thế, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi tích cực ập đến.

Trong việc đầu tư bất động sản, người tuổi Ngọ mua may bán đắt, đầu tư đâu thắng đó, gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tuổi ngựa vốn được biết đến là con giáp có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng học hỏi hơn người cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân. Do đó, trong năm 2022 gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế và sự nghiệp là điều không quá khó hiểu.

Tuổi Ngọ năm 2022 không chỉ được Tam Hợp phù trợ mà còn được Thiên Tài dẫn chủ về các nguồn thu phụ. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc cố định, tuổi Ngọ còn có thêm vài nguồn thu khác từ đầu tư bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này có thể mang tới nguồn tiền thụ động ổn định nếu quyết tâm thực hiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

Dù năm 2022 Nhâm Dần được xem là may mắn và tài lộc đối với những người tuổi Ngọ trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hay đầu tư mua bán nhà riêng, tuy nhiên, năm nay cũng có Bạch Hổ hung tinh rình rập. Do đó, người tuổi Ngọ năm 2022 nên thận trọng trong đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ gây chảy máu, thương tổn cho sức khỏe.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có con đường tài vận cực kỳ thuận lợi, lúc nào họ cũng kiếm tiền dễ dàng hơn người khác. Thực ra, một phần là cũng chính họ đã tự tạo ra vận may cho mình.



Trong khi người khác nói đến đầu tư là sợ rủi ro, sợ mất tiền nên chỉ dám để tiền trong ngân hàng mà không biết rằng lạm phát khiến tiền của họ bị mất giá; con giáp tuổi Mùi thì khác, họ chấp nhận thử thách vì ở đó ẩn chứa những cơ hội tốt hơn.

Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của người tuổi Mùi được rất nhiều người ngưỡng mộ, và cũng chính nhờ những phen mạo hiểm ấy mà họ tích lũy càng lúc càng nhiều tiền bạc cho những cơ hội đầu tư của mình. Tính cách của họ nhận được sự yêu mến của nhiều người, thế nên không ít bạn bè, người thân muốn giới thiệu cho họ những mối đầu tư có lợi. Họ chính là con giáp vượng quý nhân.

Tiền mà người tuổi này kiếm được chính một phần nhờ lòng tốt của họ, đôi khi số tiền lời còn nhiều hơn dự tính. Họ luôn được sống một cuộc sống sung túc, chẳng bao giờ phải lo đến việc không có tiền tiêu, bởi tiền hết rồi lại có.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.