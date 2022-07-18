Các con giáp nói không với việc đánh đổi sự bình yên bằng tiền, hậu vận mĩ mãn?

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 17:35

Không muốn tranh đoạt quá nhiều thứ, các con giáp dưới đây chỉ muốn sống bình yên với thực tại.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu điềm tĩnh, chăm chỉ làm việc, tuy vậy lại không có chí tiến thủ. Họ chỉ cần tìm được một công việc đủ sống là đã cảm thấy rất hài lòng.

Trước mỗi nhiệm vụ được giao, họ chỉ muốn cố gắng làm hết trách nhiệm của mình để không bị phê bình, chứ không hề có ý định thể hiện giá trị của bản thân, tìm cơ hội thăng tiến. 

Con giáp này chỉ luôn muốn một cuộc sống yên bình, vừa có công việc để làm, vừa có thể thoải mái nghỉ ngơi làm mọi điều mình muốn và dành thời gian cho người thân. Do đó, họ quyết định chỉ cần một công việc và cuộc sống bình thường là được.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng thích một cuộc sống có quy tắc, quy luật rõ ràng. Cho dù công việc có khiến họ thường xuyên phải đi xa đi chăng nữa, thế nhưng cái sự đi xa đó chỉ xuất phát từ yêu cầu công việc, chứ không phải những chuyến đi vô định, ngày nay không biết đến ngày mai, không biết mình phải phát triển theo hướng nào.

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Theo tử vi, con giáp này thích sự tự do nhưng lại không thích sự nguy hiểm, vì vậy, dù đôi khi trái tim họ thúc giục họ hãy thử bước ra ngoài vòng an toàn, thử sức mình ở những lĩnh vực khác xem sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến vấn đề thực tế cuộc sống, họ sẽ cảm thấy chùn bước ngay.

Vì thế, khi còn trẻ, có thể con giáp này cũng sẽ nuôi những ước mơ lớn lao, lãng mạn, nhưng dù sao ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, họ sẽ không nghĩ đến việc đánh đổi sự ổn định của mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi quan niệm "biết thế nào là đủ?", do đó mà họ không cố gắng đuổi theo những xu hướng trong xã hội. Con giáp này cho rằng cuộc sống của mình đã hơn nhiều người rồi và cảm thấy thỏa mãn vì điều đó, không có ý định tiến xa hơn. 

Họ thích dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là dồn hết tâm huyết cho việc tranh giành vị trí trong xã hội. Họ nghĩ rằng cả đời đuổi theo danh lợi là một việc rất mệt nhọc, mà danh lợi chưa chắc đã đem đến cho mình những niềm vui thật sự như người nhà có thể mang lại.

Chính vì vậy mà họ bằng lòng với thực tại, với cuộc sống mình đang có.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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