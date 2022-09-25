Các con giáp nào tài lộc nở hoa, muộn phiền biến mất trong tháng 12 âm lịch năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 22:00

3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ ngồi thảnh thơi trong những ngày tháng cuối năm 2022.

Tuổi Hợi

So với khoảng thời gian đã qua thì vào tháng 12 âm lịch này sẽ là giai đoạn khá suôn sẻ đối với tài vận của tuổi Hợi. Trời sinh họ vốn là những người có đầy phúc khí và may mắn, tuy nhiên tuổi Hợi cũng không tránh khỏi những lúc phiền não về tiền bạc, không phải vì họ thiếu thốn nhưng có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát khiến tuổi Hợi rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, trước khi bước sang năm mới, tài vận của tuổi Hợi bất ngờ thay đổi, có khả năng họ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và lấy lại những gì đã mất. Ngoài ra, nếu biết nắm bắt đúng thời cơ lần này thì có thể sẽ được tận hưởng một cuộc đời giàu sụ và có địa vị trong xã hội. Nhìn chung, mọi thứ không tốt đẹp sẽ được giải quyết ổn thỏa vào tháng 12 âm lịch này. Những ai tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

Tuổi Sửu

Tháng 12 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Sửu. Trong công việc, người nhóm tuổi này nên vận dụng khả năng tư duy logic để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, việc kết giao thêm bạn bè có cùng tư tưởng và chí hướng sẽ giúp sự nghiệp của họ phát triển, gặt hái được nhiều thành quả. 

Các con giáp nào tài lộc nở hoa, muộn phiền biến mất trong tháng 12 âm lịch năm 2022? - Ảnh 1
Về phương diện tài chính, đây là thời điểm thích hợp để những người tuổi Sửu đầu tư, thu lợi. Trong tháng này, phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu không được thuận lợi, tuy nhiên, thay vì cảm thấy bế tắc thì hãy tận dụng thời điểm này để cống hiến hết mình cho công việc kinh doanh, bởi cơ hội này sẽ không kéo dài. 

Tuổi Thìn

Tài vận của tuổi Thìn trong năm vừa qua không mấy ổn định. Ngỡ đâu cá kiếm được một khoản kha khá nhưng sau cùng lại thất bại trở về con số ban đầu, dù rất thất vọng như trời sinh tuổi Thìn vốn kiên cường và mạnh mẽ, họ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điều ngoài tầm kiểm soát.

Vào tháng cuối cùng trong năm nay, tuổi Thìn bất ngờ được sao may mắn chiếu sáng, mọi kế hoạch dự định dang dở và những khoản tiền tưởng chừng như biến mất sẽ bất ngờ quay về lại vị trí ban đầu. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội cuối tuyệt vời trong năm nay làm một bước tiến đột phá, giúp bạn có được cơ ngơi vững chắc vào đầu năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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