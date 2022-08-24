Các con giáp nào sở hữu trái tim nhạy cảm trái ngược vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói?

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 06:00

Mặc dù bề ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng trái tim lại yếu đuối khiến các con giáp này có khả năng rơi vào trầm cảm.

Tuổi Tị

Thoạt nhìn, người tuổi Tị có vẻ vô cùng xa cách, chẳng thích thú gì chuyện xã giao, họ thích được ở một mình, làm việc một mình.

Bản tính này đã hình thành ngay từ khi họ còn rất nhỏ, họ không có nhiều bạn bè, tính cách cũng không sôi nổi, hoạt bát, không thích nói nhiều, chỉ khi nào thực sự cần thiết, họ mới quyết định tự nêu lên ý kiến. Họ thích lặng lẽ quan sát người khác hơn là tự phô trương về chính bản thân mình.

Tử vi thấy rằng, tất cả những điều này tổng hợp nên một người tuổi Tị lạnh lùng, làm việc gì cũng rất có nguyên tắc, rất nghiêm túc trong mắt mọi người. Thế nhưng quan điểm này không được chính xác. 

Tính cách của con giáp nhạy cảm này khá bi quan, họ luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, sợ bị tổn thương, vì thế, họ mới chọn cách co mình lại, tỏ vẻ lạnh lùng để bảo vệ chính mình.

Tuổi Tuất

Con giáp nào nhạy cảm nhất trong thập nhị chi? Câu trả lời không thể thiếu sót người tuổi Tuất. Nam nhân tuổi này còn ít hành động theo cảm xúc của mình, chứ nữ nhân thì không thể kiềm chế được. Trong cuộc sống của họ nhiều khi bị gặp khó khăn bởi chính bản tính của mình.

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Bản mệnh tuổi Tuất có thể sụt sùi, rồi chia sẻ những dòng cảm xúc tâm trạng trong khi sự việc chẳng hề to tát gì. Có cãi nhau với người yêu hay bạn bè tí thôi mà họ cũng làm như trời đất sắp sập đến nơi rồi ý. Nhiều người phán rằng con giáp này không thể làm nên việc lớn với tính khí này.

Người cầm tinh con Chó rất dễ buồn, cảm xúc luôn thể hiện rõ trên khuôn mặt. Họ là người nhạy cảm luôn phát hiện ra những thay đổi của người khác và chính mình cũng không dấu được ai điều gì. Nhìn vào khuôn mặt bản mệnh này dù bạn có tinh tế hay không cũng phát hiện ra được họ đang vui hay đang buồn. Đặc biệt, những hành động của họ cũng thể hiện rất rõ điều này. Vui vẻ thì họ hát hò, buồn thì mặt lúc nào cũng cau có hay đăm chiêu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn vô cùng lý trí, họ có vẻ rất lặng lẽ, nội tâm, không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình tới mọi người, thường ngày, họ thường có thói quen giữ yên lặng, không thích nói nhiều, cho dù là khi họ đang ở với những người thân quen đi chăng nữa.

Có một vài thời điểm, con giáp này lý trí đến mức đáng ngạc nhiên, cho dù gặp phải vấn đề rắc rối đến đâu, họ cũng tỏ vẻ rất bình thản, như thể trời có sập xuống đi chăng nữa, họ cũng có thể chẳng dao động, lo lắng chút nào.

Vì thế, nhiều người có ấn tượng rằng tuổi Sửu là một người rất lạnh nhạt, thậm chí tuyệt tình, chẳng thể hiện cảm xúc với ai, trước bất cứ việc gì. Thế nhưng trên thực tế, trong lòng họ có những suy nghĩ không hề giống với vẻ bề ngoài.

Con giáp nhạy cảm này là một người vô cùng ấm áp, họ luôn dành hết sự quan tâm, yêu mến của mình cho người thân và bạn bè, luôn suy nghĩ cho những người thân yêu nhất. Chỉ vì họ không thích nói chuyện, không quen thể hiện cảm xúc nên người ta mới khó nhận ra mà thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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