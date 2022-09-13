Các con giáp nào may mắn, con giáp nào cần cẩn thận trong rằm tháng 8 này?

Trong rằm tháng 8 này các con giáp sẽ nhận may mắn có, xui xẻo có.

Tuổi Thân

Tình hình tài chính của người tuổi Thân trong dịp Trung Thu bỗng trở nên rất rực rỡ bởi bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó. Dù là Trung Thu nhưng bạn vẫn có ý thức hạn chế việc mua sắm, tập trung vào việc tiết kiệm để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn về sau.

Nói chung thì dù người tuổi Thân đang là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều rủng rỉnh tiền tiêu trong thời gian này. Bạn thoát khỏi được những lo lắng tiền bạc, không còn phải lo toan nhiều như trước nữa.

Thế nhưng bên cạnh đó, bản mệnh phải cẩn trọng vì có những kẻ xấu đang lợi dụng tiền bạc của bạn, chớ nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, bạn sẽ không có cơ hội đòi lại được chúng đâu.

Tuổi Mão

Kể từ sau rằm tháng 8 âm lịch, vận trình của người tuổi Mão có nhiều biến động trên mọi phương diện, đa phần theo chiều hướng tiêu cực. Dù là công việc, chuyện tình cảm riêng tư hay sức khỏe của bản mệnh đều không lý tưởng.

Bản mệnh vấp phải cả những cạm bẫy do kẻ tiểu nhân cố tình gây hấn. Trong đầu tư hay hợp tác làm ăn, tuổi Mão dễ bị bằng hữu trở mặt thành thù dẫn đến tiền bạc đội nón ra đi. Chỉ cần bạn không giữ được bình tĩnh là có thể phạm sai lầm, kẻ xấu tha hồ hả hê.

Tuổi Hợi

Khoảng thời điểm Trung Thu, người tuổi Hợi phải chi tiêu khá nhiều, mới đầu tưởng rằng chỉ là mấy việc vặt thôi nhưng khi tính tổng lại đó là một khoản tiền khá lớn.

Do đó, mỗi khi thực hiện việc gì liên quan tới tiền bạc thì bản mệnh phải hết sức thận trọng, thậm chí nhờ người khác kiểm tra hộ trước khi gửi đi để hạ sai sót xuống mức tối thiểu, nếu không bạn có nguy cơ phải đền bù số tiền đó đấy.

Nếu có ý định sở hữu một món đồ đắt tiền nào đó thì thời điểm này chưa thực sự thích hợp đâu, bạn hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi tình hình tài chính đã khá khẩm hơn nhé.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-con-giap-nao-may-man-con-giap-nao-can-can-than-trong-ram-thang-8-nay-498889.html