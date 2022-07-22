Các con giáp nào kỵ nhau trong hôn nhân, lấy nhau về chỉ có rước thêm xui xẻo?

Nằm trong bộ tứ con giáp xung khắc nên Thìn và Tuất không nên thành đôi thành cặp. Những người tuổi Thìn mạnh mẽ, quyết đoán nhưng khá gia trưởng, thích thị uy với người khác, không chấp nhận sự xem nhẹ và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, đặt sự nghiệp lên trên chuyện gia đình.

Trong khi đó, những người tuổi Tuất lại sống trung thực, không thích làm theo lệnh của người khác, tuy không giỏi giao tiếp nhưng biết cách chăm sóc gia đình, rất hay ghen và đa nghi. Cho nên, nếu sánh đôi cùng nhau, cả hai sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mệt mỏi, khó lòng hòa hợp.

Những người tuổi Dần luôn tràn đầy tinh thần tự tin và xông pha. Cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng muốn dẫn đầu và được lãnh đạo người khác.

Đặc điểm này hoàn toàn không phù hợp với sự trầm ổn, bình thản và muốn bước đi từng bước vững chãi, chắc chắn như người tuổi Sửu. Nếu người tuổi Sửu kết đôi với người tuổi Dần, bạn sẽ luôn phải chạy theo người tuổi Dần một cách mệt mỏi và chán nản. Điều này không hề ổn cho tương lại của một mối quan hệ lâu bền.

Tuổi Tý - Tuổi Ngọ

Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình, trong khi đó tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc, nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp.

Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành “nấm mồ của tình yêu”.

Tuổi Dần - Tuổi Tị

Dần và Tị đều là 2 con giáp vô cùng thông minh, có khả năng sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Thế nhưng 2 con giáp này lại khắc khẩu vì bản tính 1 động, 1 tĩnh. Người tuổi Dần, dù là vợ hay chồng đều thờ ơ với việc làm giàu, họ khẳng khái, thoáng tính, không câu nệ tiền nong.

Không giống như vậy, người tuổi Tị lại rất cẩn trọng, đa nghi, yêu cầu cao quá đáng, hay xét nét những điều vụn vặt. Chính tính cách này khiến một nửa của họ, đặc biệt là người thuộc tuổi Dần thấy cuộc sống luôn ngột ngạt, khó chịu. Mâu thuẫn sẽ âm ỉ hình thành và bùng lên trong chốc lát.

Mặc dù ngày còn yêu cặp đôi này có 1 tình yêu mãnh liệt, chia tay nhiều lần vẫn tìm về với nhau nhưng khi về “góp gạo thổi cơm chung” họ lại phải đối mặt với vô vàn thị phi, sóng gió, bạn ít thù nhiều, tiền tài tiêu tán, kiệt quệ tan gia. Càng ở lâu thì tiền bạc càng rủ nhau đội nón ra đi dài dài, kiếm được càng nhiều thì hao hụt càng khủng khiếp bấy nhiêu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.