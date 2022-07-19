Các con giáp nào được quý nhân hỗ trợ đắc lực trong tháng 8 âm lịch?

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 13:00

Tháng 8 là thời điểm các con giáp này hốt tiền về cửa.

Tuổi Mão

Bẩm sinh, người cầm tinh con mèo có tính cách rất nhân hậu và hiền lành. Những người tuổi Mão thường rất cẩn trọng và chín chắn trong công việc. Trước khi bắt tay vào công việc gì con giáp này cũng suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhất là việc quan trọng như kết hôn. Họ sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ bao gồm cả xem ngày đăng ký kết hôn để có hôn lễ hạnh phúc, ý nghĩa nhất.

Đặc biệt, tử vi dự báo, bước sang tháng 8 âm lịch năm nay cũng chính là khoảng thời gian cực kỳ thịnh vượng dành cho con giáp này. Tuy trước đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng bước sang tháng 8 âm này, mọi sự sẽ chuyển biến rất tốt dành cho tuổi Mão. Nhờ quý nhân và thần tài giúp đỡ nên vận trình của tuổi Mão vạn sự như ý, rất suôn sẻ và hanh thông.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sở hữu tư duy nhanh nhạy và có óc sáng tạo. Họ giỏi giao tiếp xã hội và luôn giàu nhiệt huyết, quyết tâm trong công việc. Người tuổi này nhiều tham vọng, có đầu óc kinh doanh. Họ sẵn sàng chấp nhận thay đổi để phát triển.

Sang tháng 8, người tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh tăng vọt. Người tuổi Tý sinh năm 1984, 1996 nếu làm kinh doanh sẽ ký được nhiều hợp đồng, thu hái bộn tiền. Đối với những người làm ăn buôn bán nhỏ thì trong tháng tới, họ có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

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Việc buôn bán của họ trước giờ bị đình đốn cũng có cơ hội khôi phục lại. Không những thế, con giáp này còn nhận được nhiều lời mời chung vốn đầu tư kinh doanh. Nắm bắt đúng cơ hội sẽ giúp họ kiếm tiền về đầy ví.

Sự nghiệp có nhiều điểm sáng, chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng rất ngọt ngào. Người tuổi này nếu đã có đôi có cặp thì sẽ sớm có tin vui mang thai, cưới xin trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con trâu bẩm sinh đa phần đều là người rất chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Con giáp này tuy có vẻ ngoài khá chậm chạp nhưng “chậm mà chắc”. Người tuổi Sửu thường rất biết cách nắm bắt cơ hội để giúp mình đổi vận, đổi đời.

Bước sang tháng 8 âm lịch này thì cũng là lúc tuổi Sửu nhanh chóng bứt phá vươn lên cực kỳ mạnh mẽ. Đây được xem là “thời gian vàng” dành cho những người cầm tinh con trâu tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, đưa sự nghiệp của mình đi lên những tầm cao mới.

Bài viết mang tính chất tham khảo!

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