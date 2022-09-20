Các con giáp luôn nghiêm túc trong làm việc, gặt hái được thành công vang dội trong năm 2023

Để bảo vệ bản thân khỏi tình hình dịch bệnh đang leo thang, người dân được khuyến cáo phải đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay... thường xuyên nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm theo. Tuy nhiên, với đa số người tuổi Tý chỉ cần nghe lệnh là họ thực hiện ngay lập tức cho dù những người xung quanh chủ quan như thế nào đi nữa. Thậm chí, con giáp là thanh niên nghiêm túc này rất khó chịu với những ai thích làm trái lệnh nên họ không ngại đi nhắc nhở người thân cùng những ai họ gặp phải thực hiện đeo khẩu trang và dùng nước rửa tay, tránh tụ tập nơi đông người... Thế nhưng không phải ai cũng nghe theo nên có khi người tuổi Tý còn nổi nóng, cáu gắt với những người này. Tuy nhiên, người tuổi Tý có khi nghiêm túc quá không biết ai đang nói thật hay nói đùa, nên có người chỉ cô tình muốn chọc ghẹo họ và giả vờ không tuân thủ cũng bị họ nhắc nhở nhiệt tình kèm theo một số lời khuyên. Vui đùa là thế nhưng dù sao mọi người cũng rất đề cao ý thức tốt của họ vì biết rằng đó là cách tốt để con giáp này cảm thấy yên ổn và an tâm nhất có thể, nếu không họ vô cùng bất an, lòng như lửa đốt.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Ngọ

Con giáp là thanh niên nghiêm túc này có điểm mạnh đó là cực kỳ xem trọng lời hứa, và với họ thì đã nói là nhất định phải làm cho bằng được nên được mọi người tin tưởng, nhất là cấp trên. Trong năm 2023, với lòng tự tôn cũng khá mạnh, một khi họ đã nhận lời làm chuyện gì cho người khác thì sẽ không ngại mọi trở ngại mà hoàn thành cho bằng được.



Đối với họ, quân lệnh như sơn, đã nghe lệnh là làm theo từng bước, không dám phàn nàn nửa lời, thế nhưng đôi khi con giáp tuổi Ngọ bị lợi dụng nhất là khi làm theo một số mệnh lệnh của sếp, thậm chí dù nhận ra có những sai sót của cấp trên họ vì sợ hãi nên làm theo nhưng trong lòng bất an, không dám nói ý kiến của mình ra.



Vốn là người có tham vọng với thành công vì vậy họ kiểm soát mạnh mẽ bản thân về mọi mặt. Họ tin rằng chỉ cần làm theo những người thành công thì có ngày họ cũng vươn tới vị trí đó. Tuy nhiên, đôi lúc tính cách này quá mạnh mẽ lại vô hình trung trở thành sự tự tôn và ham chuộng hư vinh trong họ.



Sự thật là dù tuân lệnh hay tôn trọng pháp luật họ vẫn cần phải nhanh nhạy hơn, linh hoạt hơn chút nữa thì bản thân dễ thành công hơn là chăm chú làm theo những quy định khô khan, dễ làm phật lòng người khác.

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