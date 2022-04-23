Các con giáp chạm mặt thần XUI XẺO vào đúng 2 ngày cuối tuần 23-24/04

Tuổi Ngọ cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong 2 ngày cuối tuần này. Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Ngựa ở thời điểm này cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Lúc này, nếu có nhận được những lời mời hợp tác đầu tư, hãy nhớ kiểm tra thông tin cẩn thận. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch, dự án lớn.

Họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, bạn có thể phải trả giá bằng những đồng tiền mình vất vả kiếm được. Hậu quả để lại có thể ảnh hưởng lâu dài, do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối cho bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

Tuổi Hợi

Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp với tuổi Hợi cuối tuần này khiến bạn không kịp trở tay, vì thế không nên đem tình cảm vào công việc, cũng đừng cứng nhắc quá, chỉ nhất nhất làm theo ý mình, thay vào đó là thái độ làm việc linh hoạt, hài hòa sẽ giúp tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn.



Xui xẻo ập tới dồn dập nhất trong thứ 7 ngày 23/4/2022, bạn có nguy cơ bị thị phi đeo bám, gây tổn hại về tài chính hoặc ảnh hưởng tới uy tín và danh dự bản thân.

Chuyện này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nguồn khách hàng bị thất thoát, tài lộc tiêu tan. Hãy thật thận trọng trong mọi giao dịch tài chính.

Tuổi Sửu

Cuối tuần này, dù là ngày nghỉ nhưng người tuổi Sửu khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở.

Công danh sự nghiệp ở thời điểm này khá chững, không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định bạn đặt nhiều kỳ vọng nhưng khó có thể trở thành hiện thực. Do đó, Sửu sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể chạm tới mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, có vẻ như con giáp này chưa thực sự đặt quyết tâm cao độ. Bạn có xu hướng thả trôi mọi thứ. Nếu thiếu sự chủ động với công việc của mình, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội để chuyển mình.

Ngoài ra, điềm báo còn cho thấy có tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt khiến bạn bị nghi ngờ, phủ nhận.

Lời khuyên dành cho con giáp này là tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ tại chốn công sở kẻo vướng họa thị phi. Lời nói trong lúc nóng giận có thể trở thành tâm điểm bàn tán, hơn nữa nếu đến tai lãnh đạo thì sự tình càng đi xa hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

