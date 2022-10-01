Các chuyên gia phong thủy đồng loạt chúc mừng 3 con giáp tài vận thịnh phát, trúng quả trời cho, kiểu gì cũng giàu sụ trong 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 21:33

3 con giáp tài vận thịnh phát, dễ trúng số độc đắc, tiền tiêu không hết trong 3 ngày tới.

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hầu hết là những người nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất kiên cường. Với họ, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, không có giới hạn nào là không thể chạm tới. Càng gặp khó khăn thì tuổi Mùi càng có nhiều cơ hội chứng tỏ bản lĩnh hơn người của mình. 

Theo các chuyên gia phong thủy, 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022) là một tuần rất thuận lợi và hanh thông với họ, trong đó hầu như họ làm gì cũng thành công và có kết quả tốt, với vô số các cơ hội tốt để làm giàu, thậm chí là đổi đời. 

Đặc biệt, tuổi Mùi không chỉ may mắn 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022), mà vận đỏ này còn kéo dài sang suốt cả tháng 10. 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022) được cho là lúc tuổi Mùi động vào đâu cũng thấy tiền, vô cùng sung túc. 

Các chuyên gia phong thủy đồng loạt chúc mừng 3 con giáp tài vận thịnh phát, trúng quả trời cho, kiểu gì cũng giàu sụ trong 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022) - Ảnh 1
Tuổi Mùi hầu hết là những người nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất kiên cường.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Trong cuộc sống, tuổi Dần là những người thông minh, độc lập, can đảm, không bao giờ ỷ lại hay trông chờ vào người khác. Là những con người mạnh mẽ, họ luôn biết cách sống theo lý tưởng của mình, cuộc sống do đó cũng rất hạnh phúc và thoải mái. 

Theo các chuyên gia phong thủy, 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022) đặc biệt may mắn cho họ, nhất là về mặt tài chính. Họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được các hợp đồng béo bở nào đó. 

Tử vi học có nói, càng về cuối tháng thì vận đỏ của họ càng được thể hiện rõ. Thậm chí, họ còn là một trong những con giáp duy nhất may mắn đến những ngày cuối cùng của tháng, nên nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Dần có thể trở nên vô cùng giàu có, sung túc. 

 

 Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh đa số là những người trọng tình cảm, sống luôn có trước, có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn tìm được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. 

 3 ngày tới (từ 02-04/10/2022), theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là một trong số những con giáp gặp may, tuổi Dậu sẽ như được đổi vận, cuộc sống hoàn toàn bước sang trang mới. Ngay từ đầu tháng, tuổi Dậu sẽ chứng kiến những thay đổi tích cực trong chuyện tài vận của mình, cuộc sống ngày càng dư dả, thậm chí giàu có bất ngờ.

 

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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