Các chuyên gia phong thủy đồng loạt chúc mừng 3 con giáp liên tiếp gặp vận may, sự nghiệp khởi sắc, cuộc sống đủ đầy, sung túc trong ngày 11/11/2022

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 14:52

Những con giáp này cũng đón ngày 11/11/2022 với nhiều niềm vui đáng mong đợi.

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Thời gian qua khá chật vật, thế nhưng trong ngày 11/11/2022 này, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Các chuyên gia phong thủy đồng loạt chúc mừng 3 con giáp liên tiếp gặp vận may, sự nghiệp khởi sắc, cuộc sống đủ đầy, sung túc trong ngày 11/11/2022 - Ảnh 1
Ngày 11/11/2022 này, tuổi Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong ngày 11/11/2022, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có “số hưởng” làm vài ngày tiêu cả năm cũng không hết.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong ngày 11/11/2022 nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

 

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi tý

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