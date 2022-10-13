Các chuyên gia phong thuỷ đồng loạt chúc mừng 3 con giáp bùng nổ lộc tài, xây nên cơ nghiệp, vận tài hưng thịnh trong 10 ngày tới (từ 13-22/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 06:00

Xin chúc mừng nếu bạn có tên trong số những con giáp dưới đây.

Tuổi Mão

Thầy phong thủy bật mí 10 ngày tới (từ 13-22/10/2022), con đường làm ăn của người tuổi Mão là vô cùng thuận lợi, sự nghiệp ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Vì vậy Mão hãy nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này để tránh những tiếc nuối sau này. Đây chính là khoảng thời gian tươi sáng nhất sẽ đến với tuổi Mão theo nhiều cách khác nhau.

Các chuyên gia phong thuỷ đồng loạt chúc mừng 3 con giáp bùng nổ lộc tài, xây nên cơ nghiệp, vận tài hưng thịnh trong 10 ngày tới (từ 13-22/10/2022) - Ảnh 1
10 ngày tới (từ 13-22/10/2022), con đường làm ăn của người tuổi Mão là vô cùng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Khi còn trẻ, những người tuổi Tuất gặp phải nhiều chông gai trong sự nghiệp, đặc biệt là những người muốn khởi nghiệp khi không có vốn để xoay vòng. Vì vậy, dù họ có chăm chỉ đến đâu cũng khó có thể đạt được những bước tiến trong sự nghiệp.

Thầy phong thủy bật mí 10 ngày tới (từ 13-22/10/2022), khoảng thời gian này khá may mắn với người tuổi Tuất trên con đường công danh sự nghiệp. Những thói quen tốt của bạn trong công việc sẽ ngày được cải thiện và có hiệu quả cao hơn.

Công việc kinh doanh vốn đang gặp khó khăn cũng đừng vội lo khi có sự xuất hiện của quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp Tuất dễ dàng vượt qua bế tắc và có được cho mình những cơ hội mới để làm ăn kinh doanh.

Tuổi Thân

Thầy phong thủy bật mí 10 ngày tới (từ 13-22/10/2022), người tuổi Thân đón nhận nhiều tin tích cực. Con giáp này không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan.

Người làm nghề kinh doanh có tài lộc vô cùng dồi dào. Cụ thể họ được nhiều sự mến mộ đến từ sếp về tinh thần và trách nhiệm làm việc trong công ty nên sắp tới Thân không chỉ được tin tưởng trong nhiều dự án lớn mà họ còn được xem xét tăng lương.

Tuy nhiên bản mệnh cũng đừng vì vậy mà chủ quan mà tỏ ra lơ đễnh trong khoảng thời gian tới rồi đánh mất đi cơ hội của mình.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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