Các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp từ giờ đến cuối năm GIÀU SANG VÔ ĐỐI, tháng 10 tài vận dồi dào, tháng 11 đại cát đại lợi, tháng 12 ngập trong biển tiền

Trời sinh tuổi Ngọ là những người có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo và luôn có trách nhiệm với những việc làm của mình. Nhìn bề ngoài người tuổi Ngọ có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng trên thực tế họ làm gì cũng đặt nhiều tâm huyết và luôn kiên định với những lựa chọn của mình.

Cụ thể, từ giờ đến cuối năm Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ công việc phát triển, đến giữa năm cuộc sống tình cảm khá êm đềm và hạnh phúc, nhờ vậy mà mọi thứ suôn sẻ hơn, dễ thu hút tài vận hơn. Thời điểm cuối năm chính là lúc tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng dễ dàng sinh lời, nhìn chung việc xây dựng cuộc sống viên mãn tốt đẹp chỉ trong tầm tay.

Trong năm qua, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều thay đổi nhưng không đáng kể, tuy nhiên tử vi học có nói từ giờ đến cuối năm, tuổi Ngọ sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Đây là giai đoạn hoàng kim có khả năng giúp tuổi Ngọ từ tay trắng thành đại gia.

Đây là giai đoạn hoàng kim có khả năng giúp tuổi Ngọ từ tay trắng thành đại gia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Họ biết mềm nắn rắn buông, lạt mềm buộc chặt nên những mối quan hệ xung quanh luôn thân thiết, được nhiều người quý mến. Nhờ thế, không chỉ dựa vào sự giỏi giang của mình, Mão còn nhờ vào các quý nhân hỗ trợ trong đường công danh nên ngày càng thành công chốn thương trường.

Từ giờ đến cuối năm, vận số của Mão càng phất lên như diều gặp gió. Công việc làm ăn thuận lợi, có cơ hội thăng chức tăng lương là vận may mà trời ban cho Mão. Đặc biệt, từ tháng 10/2022 con giáp này sẽ được thần tài nuông chiều, có cơ hội đổi đời sau một đêm.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua. Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó.

Xem tử vi từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi có nguồn tài lộc vô tận, không ngừng chảy vào túi. Con giáp này vốn tính chăm chỉ, cần cù, thích tiền mà cũng rất thích việc kiếm tiền.

Từ giờ đến cuối nămi, cơ hội kiếm tiền đến với bản mệnh nhiều không kể xiết, mà dù có ít đi chăng nữa thì cũng làm sao lọt khỏi mắt 1 người mê tiền như tuổi Mùi được.

Bằng tài trí của mình, con giáp này nhanh chóng nắm bắt được cơ hội trời cho, vận dụng mọi khả năng để có thể phát huy hết sức mình, có được tài lộc về tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.