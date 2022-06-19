Bên cạnh đó, Tý cũng thông thái, biết đặt vị trí của mình vào trị trí của người khác. Họ dùng sự khoan dung độ lượng để thu phục lòng người.

Đàn ông tuổi Tý nằm trong số những con giáp yêu vợ thương con. Họ thấu hiểu và rất biết cách quan tâm, chăm sóc người mình yêu.

Khi còn trẻ, đàn ông tuổi Tý thường tập trung vào sự nghiệp. Đến khi kết hôn họ lại tập trung lo cho gia đình, sống có trách nhiệm và coi trọng gia đình. Họ luôn cố gắng vun đắp, xây dựng một mái ấm hòa hợp, hạnh phúc.

Nếu có xảy ra mâu thuẫn, đàn ông tuổi Tý sẽ tìm cách hóa giải căng thẳng. Họ vốn rất khéo léo, biết dĩ hòa vi quý để giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, đàn ông tuổi Tý cũng là người giỏi giang nên người phụ nữ của họ sẽ có cuộc sống sung sướng, đủ đầy.

Tuổi Mùi

Khi còn trẻ, đàn ông tuổi Mùi sống tự do, tẩn hưởng cuộc sống hết mình nên nhiều người chê trách họ sống cho bản thân quá nhiều. Thế nhưng thực ra lúc trẻ họ chưa có mục tiêu, không có đủ động lực cho cuộc sống.

Đến khi đã có gia đình họ xác lập được mục tiêu của bản thân. Lúc này họ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người mình thương yêu. Đặc biệt sau khi có con họ dành nhiều thời gian ở bên con, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Đối với Mùi lúc này, gia đình chính là động lực thúc đẩy họ nỗ lực trong công việc, cuộc sống. Họ biết nhường nhịn với những đòi hỏi vô lý của vợ. Có đôi lúc đàn ông tuổi Mùi vụng về nhưng bù lại họ rất thật thà và chân thành.

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân nổi tiếng đào hoa. Sự khéo léo của họ khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt. Tuy nhiên, họ lại khá chung tình nếu như tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Thân luôn biết cách làm mới. Vì vậy mà đường tình duyên của họ may mắn, thuận lợi.

Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Thân sống có trách nhiệm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cho dù bận rộn đến đâu họ cũng không quên trách nhiệm của mình.

Người phụ nữ lấy chồng tuổi Thân có thể gặp nhiều khó khăn đường con cái, sự nghiệp lúc còn trẻ. Tuy nhiên, những khó khăn này sẽ là vốn để nam giới tuổi Thân tích lũy kinh nghiệm cho mình để đạt được thành công sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!