Các cặp mẹ chồng nàng dâu nào xung khắc, cần cư xử khéo léo để trong ấm ngoài êm?

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 21:00

Mẹ chồng nàng dâu luôn là mối quan hệ khó nói thành lời bởi sự xung khắc ngầm.

Tuổi Thìn và tuổi Tuất

Dù đây là hai con giáp hiền lành nhưng sống gần nhau sẽ xung khắc. Một người theo quan niệm cổ hủ, một người sống theo phong cách hiện đại với lời ăn, tiếng nói không chuẩn mực gây mất tình cảm. Từ đây, con dâu làm gì cũng chướng mắt, buộc mẹ chồng phải la rầy khiến nhà cứ ầm ĩ, người không liên can nghe cũng mệt. Vậy nên, con dâu cần phải biết cư xử khéo léo, lấy lòng mẹ chồng để trong ấm ngoài êm. Còn không thì hãy ở xa nhau, thi thoảng vợ chồng về thăm vẫn hơn.

Tuổi Tý và tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng nếu mẹ chồng và nàng dâu lần lượt sinh vào 2 con giáp này thì chắc chắn sẽ xảy ra xung khắc. Tính cách trái ngược nhau là nguồn cơn của việc này. Một người rộng rãi phóng khoáng, một người tiết kiệm lo xa.

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Người này thích yên tĩnh, người kia thích náo nhiệt.

Lẽ dĩ nhiên, muốn 2 con người khác biệt đến vậy chung sống hòa bình vô cùng khó, tình cảm mong manh khiến họ không mâu thuẫn mới là chuyện lạ. Đôi lúc, bạn không nên quá cứng nhắc, hãy thử quan sát tướng mặt để lấy lòng mẹ chồng, cải thiện mối quan hệ giữa 2 người nhé.

Tuổi Hợi và tuổi Dậu

Phụ nữ thuộc hai con giáp này thuộc tuýp thông minh, giàu tình cảm nhưng có tính độc chiếm, không muốn con trai hay người đàn ông của mình dành sự quan tâm cho người khác. Do đó, mẹ chồng cứ oán trách con trai lấy vợ rồi không còn thương mình, đâm ra ganh ghét con dâu. Phía con dâu không cũng cảm thấy chồng chỉ biết nghe lời mẹ, trở thành người nhu nhược. Từ đó, vợ chồng cứ hay tranh cãi, làm rạn nứt tình cảm. Cho nên, trường hợp này đòi hỏi người đàn ông phải khéo léo, làm sao để mẹ và vợ đều cảm thấy được quan tâm, yêu thương.

Tuổi Sửu và tuổi Mão

Xem tuổi mẹ chồng nàng dâu thì hai người này rõ ràng có sự khác biệt quá lớn. Mẹ chồng và nàng dâu thuộc về 2 thế hệ, giữa họ không có tiếng nói chung, quan niệm sống cũng có nhiều điều trái ngược.

Các cặp mẹ chồng nàng dâu nào xung khắc, cần cư xử khéo léo để trong ấm ngoài êm? - Ảnh 2
Đơn giản như chuyện ăn mặc, họ cũng có thể xảy ra bất đồng. Mẹ chồng thì nghĩ phụ nữ nên ăn mặc kín đáo dịu dàng, nhất là phụ nữ có chồng lại càng không nên hở da hở thịt như muốn lả lơi ong bướm.

 

Còn con dâu trẻ trung lại có thẩm mĩ hoàn toàn khác, suy nghĩ rằng phụ nữ hiện đại phong cách quyến rũ là điều bình thường. Ấy thế là mâu thuẫn nổ ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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