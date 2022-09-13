Các cặp đôi nào xung khắc, yêu đến mấy cũng đừng kết hôn?

Trong khi đó, tuổi Ngọ đa số là những người nhiệt huyết, kiên định theo đuổi ước mơ và dễ thành công trong cuộc sống. Song họ cũng dễ nổi nóng và không tự nhìn thấy những sai sót của bản thân. Cặp con giáp này tương xung, có tính cách quá khác biệt với rất ít điểm chung nên được cho là không nên kết hôn.

Tuy nhiên, do thẳng tính, lại khá cứng đầu, bướng bỉnh và không khéo léo trong giao tiếp nên người tuổi Tý cũng dễ làm mất lòng người khác và bị nhận xét là chảnh, không nể mặt đối phương.

Khi người tuổi Tý và tuổi Ngọ lấy nhau, hôn nhân sẽ khó mà hòa hợp bởi cả 2 con giáp này đều có cái tôi quá lớn, lại dễ cáu giận và không chịu nhường nhịn người bạn đời của mình nên thường xuyên cãi vã, khiến cho tình cảm sứt mẻ, vợ chồng không lo làm ăn chỉ lo đấu khẩu hơn thua, cả đời khó yên ổn, hạnh phúc.

Về mặt phong thủy, các chuyên gia tử vi cũng chỉ ra rằng, Ngọ và Tý thuộc địa chi lục xung, còn về tính chất âm dương, cả 2 chi đều thuộc dương (các chi cùng thuộc tính thì xung nhau) và theo tính chất sinh - khắc của ngũ hành, Tý thuộc hành Thủy khắc Ngọ thuộc hành Hỏa.

Tuổi Sửu - Tuổi Mùi

Hai con giáp này dường như đối lập nhau vì bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi Mùi mơ mộng và hơi lập dị thì Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như, tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó, tuổi Sửu lại thấy tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu.

Người tuổi Sửu có thể nói là một người “chính chuyên”, khá đặt nặng vấn đề tiền nong, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu vươn lên, đòi hỏi bản thân và người bạn đời lao động, làm việc không ngừng cho đời con cháu. Ngược lại, tuổi Mùi không phải là tuýp người có trách nhiệm, thường có tính ỷ lại, thậm chí là dựa dẫm vào người khác.

Hai tính cách này khi kết hợp với nhau, ban đầu có thể như nam châm trái dấu, bởi rất có thể tuổi Sửu muốn được che chở, bao bọc cho tuổi Mùi. Tuy nhiên, mối quan hệ này nếu duy trì lâu dài sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc.

Tuổi Tý và tuổi Hợi

Những người tuổi Tỵ có suy nghĩ rất sâu sắc và phức tạp. Họ hài hước, tinh tế, sẽ yêu hết mình nếu tìm được người tri kỷ. Thế nhưng, do yêu thương quá sâu đậm, nhiều khi họ biến thành những kẻ ghen tuông thái quá.Trong khi đó, dù là những người trời sinh hiền lành, tốt tính, nhưng những người tuổi Hợi cũng có nguyên tắc của riêng mình. Họ chúa ghét bị điều khiển, quản lý chặt chẽ mà muốn có một khoảng trời riêng để tự do vùng vẫy.

Nhưng do không hiểu được điều này, Tỵ chỉ muốn quản thúc và nắm giữ Hợi. Chính vì thế, nếu người tuổi Tý và người tuổi Hợi lấy nhau, mối quan hệ của họ sẽ tồn tại khá nhiều sự nghi kỵ, từ đó dễ phát sinh mâu thuẫn, cãi vã và khó mà hòa giải êm thấm.

Người tuổi Hợi luôn thấy rằng mình bị bắt nạt, còn người tuổi Tỵ lại thấy đối phương không thành thật với mình, từ đó càng tăng cường kiểm soát và càng khiến đối phương mệt mỏi, do đó mối quan hệ giữa họ khó mà bền lâu được.

Đứng về mặt phong thủy, Tỵ và Hợi đều có địa chi thuộc âm, Hợi thuộc hành Thủy còn Tỵ thuộc hành Hỏa mà Thủy và Hỏa thì khắc nhau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!