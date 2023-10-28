"Cá chép hóa rồng", 3 con giáp TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, vét cạn túi thần tài trong 49 ngày tới tự làm đại gia bạc tỷ

Những con giáp giàu có này sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền ập xuống đầu, phúc lộc dồi dào, 49 ngày tới tự làm đại gia bạc tỷ.

Tuổi Tý

Chủ động tìm lối đi riêng, dám dấn thân nên Tý chẳng cần cậy nhờ ai vẫn có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân. Đặc biệt, năm 2024 vận đỏ như son nên con giáp giàu sang này sẽ ăn nên làm ra, của nả ùa vào nhà ầm ầm.

Số phận an bài, 49 ngày tới chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này đón hỷ sự vào nhà. Làm sương sương mà tiền ùa vào két, làm chơi chơi mà tài khoản nhân đôi nên càng về cuối năm Tý càng giàu sụ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chịu thương chịu khó và cực tinh tế nên Mùi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Tuy nhiên, chính vì quá thẳng thắn nên không ít lần Mùi khiến đồng nghiệp bẽ mặt, cấp trên “thù vặt” dẫn đến bị bắt bẻ, soi mói và gây khó dễ trong công việc.

Thế nhưng, bấy nhiêu trắc trở vẫn không thể khiến đời Mùi đi vào ngõ cụt. Thậm chí, sau khi vượt qua những kiếp nạn ấy Mùi lại càng bản lĩnh, tài năng và quật cường hơn. Từ tháng 11/2023 trở đi, con giáp tài năng này sẽ thành công vang dội, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện nên tích được rất nhiều công đức. Mỗi khi gặp khó khăn, nguy khốn Mão đều được quý nhân dang tay giúp đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối để cải thiện thu nhập, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến giữa tháng 11/2023 con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, tình cảm thăng hoa bất ngờ. Đã kết hôn sẽ hạnh phúc ấm êm, nếu đang độc thân Mão sẽ tìm được chân ái đời mình.

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