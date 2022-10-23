Buổi trưa ngày 24/10: 3 con giáp nhận lộc mỏi tay, phát lộc không ngừng, tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa, sự nghiệp rực rỡ

Tử vi học có nói, vào khung giờ này 3 con giáp có tên dưới đây được thần may mắn gọi tên, công việc ngày một hanh thông, làm một vốn, bốn lời.

Tuổi Thân Phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Đặc biệt là vào đầu tuần, bản mệnh giữ được tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao, thậm chí truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh. Ảnh minh họa: Internet Tài lộc có dấu hiệu phát triển rực rỡ vào thời điểm giữa tuần. Nếu trước đó bạn đã không ngại thử thách bản thân thì nay là lúc bạn thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư mạo hiểm. Bạn không chỉ kiếm tiền cho bản thân mà còn có thể giúp người khác cùng được hưởng lợi. Tuổi Thân hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai, từ đó mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình.

Tuổi Tỵ Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào đến với mình. Trong số những con giáp, tuổi Tỵ được trời ban số mệnh phú quý, giàu có, tuy nhiên trước khi đến với con đường thành công, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc sống này, người tuổi Tỵ dễ xây dựng sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, bởi lẽ họ biết nhìn xa trông rộng, có quan hệ giao tiếp trong xã hội. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều biến động, họ sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ tìm kiếm được cơ hội đổi đời, sự nghiệp không chỉ có bước phát triển mới mà tài vận ngày càng dồi dào.

Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn điềm tĩnh và khôn khéo. Họ khá thực dụng, suy nghĩ thấu đáo, không mù quáng cũng như bốc đồng, đặc biệt là trong công việc. Bề ngoài họ có vẻ lãnh đạm nhưng thực chất lại là người đặc biệt tốt bụng và chân thành. Con giáp này biết đối nhân xử thế nên được quý nhân giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, vận phúc của người tuổi Dậu rất vượng. Họ được lãnh đạo coi trọng, thường xuyên giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ thế, người tuổi Dậu được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sớm gặt hái được thành công. Họ đừng ngại xông pha, hãy cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay mình đã ấp ủ. Đây chính là cơ hội tốt để họ cải thiện cuộc sống của mình. Con giáp tuổi Dậu thăng tiến trong sự nghiệp, đạt kết quả xuất sắc trong công việc, cuộc sống suôn sẻ, khởi sắc từng ngày. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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