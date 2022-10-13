Buổi tối ngày 14/10: Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tài như ý, vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dả

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 19:30

Cùng điểm danh những con giáp sẽ giàu có và quyền lực, tài vận hanh thông, phát tài phát lộc đáng ghen tị trong thời điểm này.

 

Tuổi Mão

Thần tài chấm tên trong sổ vàng nên những ngày cuối tuần của Mão đỏ chót như son. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng, thu nhập được cải thiện đáng kể, chưa kể Mão còn phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

Buổi tối ngày 14/10: Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tài như ý, vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm để bạn "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại.

Tuổi Dậu

Dậu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Buổi tối ngày 14/10: Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tài như ý, vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu trong thời điểm này có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Dậu nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thời điểm này vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả. Những thử thách ban đầu chính là bàn đạp để bản mệnh tiến bước xa hơn ở hiện tại. Tinh thần nhiệt tình và sôi nổi giúp con giáp này có thêm nhiều dũng khí để khiêu chiến với khó khăn và giành lấy thành tựu cho riêng mình.

Buổi tối ngày 14/10: Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tài như ý, vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội trời cho không phải lúc nào cũng có sẵn trước mắt, con giáp nhất định không được bỏ lỡ để có thể phất lên thành đại gia. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường

Vào 2 ngày này, vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 12 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 12 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 12 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 4 giờ 9 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng