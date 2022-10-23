Buổi sáng ngày 24/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp ‘xòe tay đón lộc’, vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 05:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ‘xòe tay đón lộc’, vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp trong thời điểm này.

 

Tuổi Ngọ

Khó khăn xuất hiện vào đầu tuần lại là yếu tố thúc đẩy người tuổi Ngọ hăng hái tiến về phía trước. Bản mệnh bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp, kiên định với định hướng của mình, đây là lúc bạn khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên và thán phục. Phương diện tài lộc nhìn chung khá ổn định. Bạn không phát tài nhưng vẫn kiếm được những khoản xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu còn thời gian, bạn có thể nhận thêm các nghề tay trái để nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến túi tiền rủng rỉnh hơn.

Buổi sáng ngày 24/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp ‘xòe tay đón lộc’, vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Với người độc thân, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Nếu có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng rụt rè e ngại quá nhé.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, hiền lành, họ không quá tham vọng trong cuộc sống nhưng luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để xây dựng cuộc sống đủ đầy bình yên bên người thân. Đa số người tuổi Mão không quá nặng gánh gia đình, họ theo chủ nghĩa độc lập, luôn cầu toàn trong cảm xúc. Người tuổi Mão sống nghĩa tình, họ biết giúp đỡ người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Buổi sáng ngày 24/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp ‘xòe tay đón lộc’, vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào lúc này, tài vận và cuộc sống tinh thần của Mão được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, công việc tuổi Mão sẽ suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận cũng tăng theo. Cụ thể, tuổi Mão sẽ gặp được may mắn, có cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, nếu biết nắm bắt thì sẽ thăng hoa mỹ mãn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình thẳng thắn, phóng khoáng, có sao nói vậy. Họ thuộc tuýp người hướng ngoại, thích giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Con giáp này phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng đổi mới.

Buổi sáng ngày 24/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp ‘xòe tay đón lộc’, vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào lúc này, người cầm tinh con hổ gặp nhiều điều tốt lành. Đầu tiên là dự án công việc của họ có tiến triển lớn, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu. Sau đó là những khoản đầu tư của con giáp này trước đó được đền đáp xứng đáng. Đối với những người làm công ăn lương thì con đường sự nghiệp của họ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, có nguồn thu dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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