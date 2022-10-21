Buổi chiều ngày 22/10: 3 con giáp "ăn lộc trời cho", chớp mắt là có tiền, mọi việc công thành danh toại, thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:30

Dự đoán 3 con giáp này sẽ tận hưởng nhiều phước lành trời ban, sự nghiệp không những thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

 

Tuổi Ngọ

Thời gian này, người tuổi Ngọ được Chính Quan hậu thuẫn nên vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Những cố gắng bấy lâu của bản mệnh đã được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không hề ngần ngại trao cho bạn thêm cơ hội và cả quyền hạn để thể hiện năng lực.

Buổi chiều ngày 22/10: 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mọi việc công thành danh toại, thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có thể vì sự thăng cấp đến khá bất ngờ nên con giáp này vẫn chưa thực sự quen với vị trí mới của mình. Để thích nghi được với vị trí mới thì cần nhiều thời gian, nên tuổi Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Hãy cứ tự tin với những gì đang có trong tay.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn may mắn khi công việc kinh doanh vô cùng thuận lợi, đơn hàng về ầm ầm làm cho bạn ham kiếm tiền hơn trong thời gian này. Việc bạn làm chính là phải nỗ lực tạo dựng các mối quan hệ. Có quan hệ rồi, biết giao tiếp và tận dụng thời cơ thì cơ hội sẽ đến càng nhiều hơn. Tình yêu như ý, con giáp này nên trân trọng người bên cạnh mình vui buồn sẻ chia.

Buổi chiều ngày 22/10: 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mọi việc công thành danh toại, thành công mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, Thìn có cơ hội thăng tiến. Dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan. Tài vận khởi sắc trông thấy nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, tránh tham thì thâm.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích tự do và thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ.

Buổi chiều ngày 22/10: 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', chớp mắt là có tiền, mọi việc công thành danh toại, thành công mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Ngoài ra, đối với những con giáp tuổi Ngọ sinh năm 1990, tài lộc của họ sẽ vượt xa những gì họ mong đợi. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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