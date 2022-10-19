Buổi chiều ngày 20/10: “Thời tới cản không nổi” 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, hút cạn lộc trời, gánh tiền bạc về nhà, vận trình xán lạn

Tử vi dự báo bước vào khung giờ này 3 con giáp may mắn sẽ hút cạn lộc trời, gánh tiền bạc vào nhà.

Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ được biết đến là người tài giỏi, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ là người quảng giao, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy nên con giáp này phù hợp với công việc kinh doanh. Nếu theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc thì sớm muộn họ cũng tạo nên được cơ ngơi hoành tráng.

Ảnh minh họa: Internet Vào khung giờ này, con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh phát tài, phát lộc, các thương vụ đều suôn sẻ. Người tuổi này hãy chuẩn bị cho các chuyến đi công tác xa. Đàm phán khôn khéo, con giáp này nhất định sẽ không ra về tay không. Lúc này, người tuổi Tỵ hãy cố gắng duy trì công việc kinh doanh thật tốt để tạo tiền đề cho những tháng sau đó. Tuổi Hợi Vào thời điểm này, Hợi có Dịch Mã động tinh xuất hiện còn báo hiệu thời điểm có nhiều sự dịch chuyển, thay đổi trong công việc. Đây là thời điểm bản mệnh có duyên với bạc tiền. Nhờ có quý nhân phù trợ nên con giáp này dù gặp khó khăn gì trong công việc cũng đều được gỡ rối dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet Nếu người tuổi Hợi biết giữ gìn, vun đắp những mối quan hệ tiềm năng thì tài vận sẽ càng nở rộ. Vào lúc này, vận trình thăng tiến, lương thưởng của con giáp này càng dồi dào. Vì vậy, nếu biết nắm bắt cơ hội, họ dễ dàng đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Và nếu có thể, tuổi Hợi đừng bỏ qua chuyện tình duyên, hay dự định hôn nhân vì đây cũng được coi là thời điểm thích hợp để phát triển những việc này. Tuổi Mùi Con đường tài lộc của người tuổi Mùi trong thời gian này hanh thông nhờ có cát tinh che chở. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình. Ảnh minh họa: Internet Cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lời lời từ việc đầu tư buôn bán. Nếu bản mệnh chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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