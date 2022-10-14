Buổi chiều ngày 15/10: 3 con giáp chớp được cơ hội thu gom không ít bạc vàng, sự nghiệp vượng phát, duyên tiền định viên mãn, phát tài thịnh vượng

Dự đoán những con giáp có vận may lội ngược dòng trong thời điểm này, đón cơ hội đổi đời.
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Tuổi Dần
Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong suốt cả tuần, đặc biệt bùng nổ vào thời điểm này. Đặc biệt phụ nữ Dần là được lợi hơn cả, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.
Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là người trong dòng họ có mối quan hệ thân thiết nhưng nhiều năm đã không gặp mặt, nay có cơ hội gặp mặt nên sẵn sàng giúp đỡ Dần phát triển sự nghiệp. Dần cho nên nắm bắt cơ hội này chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Vào cuối tuần, bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.
Tuổi Hợi
Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Vào thời điểm này, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị.
Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất trong thời điểm này tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn mang vận quý nhân, có số gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của bạn được củng cố và ổn định hơn.
Những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, được Ấn tinh dẫn mai làm mối, dễ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Đồng thời tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng có nhiều cơ hội kiếm tiền.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.