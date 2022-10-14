Buổi chiều ngày 15/10: 3 con giáp chớp được cơ hội thu gom không ít bạc vàng, sự nghiệp vượng phát, duyên tiền định viên mãn, phát tài thịnh vượng

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong suốt cả tuần, đặc biệt bùng nổ vào thời điểm này. Đặc biệt phụ nữ Dần là được lợi hơn cả, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là người trong dòng họ có mối quan hệ thân thiết nhưng nhiều năm đã không gặp mặt, nay có cơ hội gặp mặt nên sẵn sàng giúp đỡ Dần phát triển sự nghiệp. Dần cho nên nắm bắt cơ hội này chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Vào cuối tuần, bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.

Tuổi Hợi

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Vào thời điểm này, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị.